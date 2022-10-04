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    Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

    – Ещe первый круг не закончился, впереди второй. 19 игр до конца чемпионата, рано ещe говорить о чемпионстве. Ясно, что «Зенит» сильнее всех, и, наверное, будет чемпионам, но я думаю, что каждая команда будет стремиться у него отобрать очки.

    – Видите ли вы того, кто сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство?

    – Я считаю, что, глядя на футбол, которые показывают команды… Я думаю, что «Спартак». Да, невзирая на то, что проиграл очный матч.

    – Вам не кажется, что в нижней части турнирной таблице борьба будет поинтереснее?

    «Урал» победил у «Локомотива», и москвичи просели. Непонятно, что с командой происходит… Сейчас если команда Ганчаренко обыграет «Химки», то сможет выбраться ненамного из зоны вылета. Конечно, у «Торпедо» слишком плачевная ситуация, но немного укрепились.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    04.10.2022 22:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3781

      Питерский князь 15 минут назад

      Тарханову больше не наливать!
      :))))

      0
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      Рейтинг: +19164

      Persona_non_Grata 17 минут назад

      Не потянет, во всяком случае не в этом сезоне - составы несопоставимы по качеству и пока не будут решены вопросы с проблемными зонами и глубиной состава ... - (((

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      Рейтинг: +13749

      playsh 20 минут назад

      С Зенитом бороться за чемпионство может только он сам.Да тут ещё разгром в кубке от Спартака наверняка добавил Зене ума и осторожности,теперь играть будет в чемпе намного строже.И Семаку газпромовские небожители дыню в задницу вставили по полной,надолго теперь с составом шутить забудет...

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      Рейтинг: +20033

      derrik2000 47 минут назад

      Зенит выезжает только за счёт бразильцев и никакой более менее внятной ИГРЫ, по европейским меркам, не показывает, а, вот, остальные, даже из 1-й шестёрки - нестабильно и как-то, даже в отлично проведённых ими матчах не чувствуется, что все они нашли свою ИГРУ.
      Пока Зенит на голову выше именно за счёт бразильцев, которые в два касания могут "решить вопрос".

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      Рейтинг: +17638

      житель СПб 59 минут назад

      Уж скорее ЦСКА

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      Рейтинг: +13749

      playsh > житель СПб 19 минут назад

      Уж скорее никто...

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      Рейтинг: +3492

      Axe111 1 час назад

      ...... рано ещe говорить о чемпионстве. Ясно, что «Зенит» сильнее всех, и, наверное, будет чемпионАм



      ВАХАХАХАХАПХПХП ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ СТИЛЯ ЛОЛ

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