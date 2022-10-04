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  • Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство

4 октября 2022, 22:53
4

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

– Ещe первый круг не закончился, впереди второй. 19 игр до конца чемпионата, рано ещe говорить о чемпионстве. Ясно, что «Зенит» сильнее всех, и, наверное, будет чемпионам, но я думаю, что каждая команда будет стремиться у него отобрать очки.

– Видите ли вы того, кто сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Я считаю, что, глядя на футбол, которые показывают команды… Я думаю, что «Спартак». Да, невзирая на то, что проиграл очный матч.

– Вам не кажется, что в нижней части турнирной таблице борьба будет поинтереснее?

«Урал» победил у «Локомотива», и москвичи просели. Непонятно, что с командой происходит… Сейчас если команда Ганчаренко обыграет «Химки», то сможет выбраться ненамного из зоны вылета. Конечно, у «Торпедо» слишком плачевная ситуация, но немного укрепились.

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Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Тарханов Александр
Комментарии (4)
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derrik2000
1664914688
Зенит выезжает только за счёт бразильцев и никакой более менее внятной ИГРЫ, по европейским меркам, не показывает, а, вот, остальные, даже из 1-й шестёрки - нестабильно и как-то, даже в отлично проведённых ими матчах не чувствуется, что все они нашли свою ИГРУ. Пока Зенит на голову выше именно за счёт бразильцев, которые в два касания могут "решить вопрос".
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шахта Заполярная
1664925055
Не торопитесь сенит короновать. В любой команде есть или возможно будут травмы. Сенит зависит от латиносов. Ели травмируются пару ведущих латиносов, то сениту будет не сладко даже с середняками. А так же бывают спады в игре или тоска по дому.
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