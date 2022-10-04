Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

– Ещe первый круг не закончился, впереди второй. 19 игр до конца чемпионата, рано ещe говорить о чемпионстве. Ясно, что «Зенит» сильнее всех, и, наверное, будет чемпионам, но я думаю, что каждая команда будет стремиться у него отобрать очки.

– Видите ли вы того, кто сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Я считаю, что, глядя на футбол, которые показывают команды… Я думаю, что «Спартак». Да, невзирая на то, что проиграл очный матч.

– Вам не кажется, что в нижней части турнирной таблице борьба будет поинтереснее?

– «Урал» победил у «Локомотива», и москвичи просели. Непонятно, что с командой происходит… Сейчас если команда Ганчаренко обыграет «Химки», то сможет выбраться ненамного из зоны вылета. Конечно, у «Торпедо» слишком плачевная ситуация, но немного укрепились.