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    Газзаев раскритиковал идею перехода российского футбола на систему «весна-осень»: «У нас лучшая в мире инфраструктура»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова о возможном переходе Второй лиги на систему «весна-осень».

    «Когда наши клубы на европейской арене проваливались, то многие говорили: проблема в системе осень-весна, ну и детский футбол еще, конечно . Это уже как набить оскомину!

    Но! Возьмем пример. Если мы стартуем весной, то мы, получается, играем летом, когда у нас бывает 35 градусная жара.

    Вся Европа играет по единому календарю. А мы должны играть по системе «весна-осень». А играя по системе «осень-весна», у нас две паузы в чемпионате. И это дает возможность, чтобы игроки полностью выкладывались на протяжении всего сезона. Это полезно нашему футболу.

    А при системе «осень-весна» мы начинаем играть на хороших полях и заканчиваем играть на хороших полях. Везде есть преимущества только при этой системе.

    И хочу добавить: нужно уделять больше внимания современному качеству футбола: тактическому, психологическому и техническому оснащению футболистов. Вот к чему нужно стремиться, а не искать проблему в системе проведения чемпионата. Но у нас, к сожалению, всегда поднимается данный вопрос. Почти весь европейский календарь – это «осень-весна».

    И мы находимся в едином календаре. И, получается, наш чемпионат должен останавливаться каждые два года. Потому что есть чемпионат Европы и чемпионат мира. Мы же не будем вечно находиться под санкциями. Я за «осень-весна», чтобы мы были в едином европейском календаре.

    Зачем мы должны говорить о климатических условиях, когда у нас есть великолепные стадионы. Зачем? У нас сейчас лучшая в мире инфраструктура. И в любом случае: «осень-весна» или «весна-осень»... Чемпионат у нас длится при двух этих системах до 10 декабря. Какие еще вопросы?» – сказал Газзаев

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11974

      BRO_football 1 час назад

      Да что толку от этой инфраструктуры, ежели как выяснилось, проблема не в ней, а в людях, которые руководят российским футболом? Наследие ЧМ-2018 никак себя не оправдало!

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      Рейтинг: +825

      Suvorov51 > BRO_football 50 минут назад

      ПРОМКВАС все подмял под себя поэтому после ЧМ начался застой, посмотри что творится, судейство никакое, да и так сплошь футбольный провал

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