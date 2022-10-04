Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев раскритиковал идею перехода российского футбола на систему «весна-осень»: «У нас лучшая в мире инфраструктура»

Газзаев раскритиковал идею перехода российского футбола на систему «весна-осень»: «У нас лучшая в мире инфраструктура»

4 октября 2022, 19:52
2

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова о возможном переходе Второй лиги на систему «весна-осень».

«Когда наши клубы на европейской арене проваливались, то многие говорили: проблема в системе осень-весна, ну и детский футбол еще, конечно . Это уже как набить оскомину!

Но! Возьмем пример. Если мы стартуем весной, то мы, получается, играем летом, когда у нас бывает 35 градусная жара.

Вся Европа играет по единому календарю. А мы должны играть по системе «весна-осень». А играя по системе «осень-весна», у нас две паузы в чемпионате. И это дает возможность, чтобы игроки полностью выкладывались на протяжении всего сезона. Это полезно нашему футболу.

А при системе «осень-весна» мы начинаем играть на хороших полях и заканчиваем играть на хороших полях. Везде есть преимущества только при этой системе.

И хочу добавить: нужно уделять больше внимания современному качеству футбола: тактическому, психологическому и техническому оснащению футболистов. Вот к чему нужно стремиться, а не искать проблему в системе проведения чемпионата. Но у нас, к сожалению, всегда поднимается данный вопрос. Почти весь европейский календарь – это «осень-весна».

И мы находимся в едином календаре. И, получается, наш чемпионат должен останавливаться каждые два года. Потому что есть чемпионат Европы и чемпионат мира. Мы же не будем вечно находиться под санкциями. Я за «осень-весна», чтобы мы были в едином европейском календаре.

Зачем мы должны говорить о климатических условиях, когда у нас есть великолепные стадионы. Зачем? У нас сейчас лучшая в мире инфраструктура. И в любом случае: «осень-весна» или «весна-осень»... Чемпионат у нас длится при двух этих системах до 10 декабря. Какие еще вопросы?» – сказал Газзаев

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1664914291
Лучшая в мире инфраструктура)))))))))))))))
Ответить
Главные новости
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
4
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
4
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
10
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
4
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
16
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
5
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
Все новости
Все новости
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
3
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
5
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
10
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
11
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
2
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+