Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах в топ-5 лигах Европы. У Мбаппе было 48, у Месси – 41, у Роналду – 16

В принципе ничего удивительного - Роналду, Месси и Мбаппе играли в оттяжке, и если второй и третий играли ближе к острию атаки, Месси так и вовсе был по сути ложной девяткой всю карьеру, то Роналду был в начале карьеры далеко от ворот - глубоко на фланге вингером, так что для этой позиции его результативность феноменальна, особенно в Реале, где он забил туеву хучу голов - более 450 в 420+ матчах по-моему точно не помню, но там однозначно больше гола за игру и это действительно потрясает, ну а Холланд впечатляет, да, для своей позиции очень круто, учитывая, что футбол сейчас сложнее, чем был во времена зубастика и тем более Ромарию - перебить их с солидным заделом - достойно уважения.
Дерби с «Манчестер Юнайтед» стало 100-м матчем для форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в топ-5 европейских лигах.
В этих играх норвежец отличился 103 раза. По данному показателю он лидирует с большим отрывом.
- Холанд – 103;
- Ромарио – 90;
- Роналдо – 86;
- Руд ван Нистелрой – 77;
- Луис Суарес – 59;
- Килиан Мбаппе – 48;
- Гарри Кейн – 45;
- Рауль – 44;
- Роберт Левандовски – 43;
- Лионель Месси – 41;
- Тьерри Анри – 25;
- Алан Ширер – 20;
- Криштиану Роналду – 16.