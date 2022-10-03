Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах в топ-5 лигах Европы. У Мбаппе было 48, у Месси – 41, у Роналду – 16

Дерби с «Манчестер Юнайтед» стало 100-м матчем для форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в топ-5 европейских лигах.
В этих играх норвежец отличился 103 раза. По данному показателю он лидирует с большим отрывом.
- Холанд – 103;
- Ромарио – 90;
- Роналдо – 86;
- Руд ван Нистелрой – 77;
- Луис Суарес – 59;
- Килиан Мбаппе – 48;
- Гарри Кейн – 45;
- Рауль – 44;
- Роберт Левандовски – 43;
- Лионель Месси – 41;
- Тьерри Анри – 25;
- Алан Ширер – 20;
- Криштиану Роналду – 16.
Источник: Football Daily