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    Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах в топ-5 лигах Европы. У Мбаппе было 48, у Месси – 41, у Роналду – 16

    Дерби с «Манчестер Юнайтед» стало 100-м матчем для форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в топ-5 европейских лигах.

    В этих играх норвежец отличился 103 раза. По данному показателю он лидирует с большим отрывом.

    1. Холанд – 103;
    2. Ромарио – 90;
    3. Роналдо – 86;
    4. Руд ван Нистелрой – 77;
    5. Луис Суарес – 59;
    6. Килиан Мбаппе – 48;
    7. Гарри Кейн – 45;
    8. Рауль – 44;
    9. Роберт Левандовски – 43;
    10. Лионель Месси – 41;
    11. Тьерри Анри – 25;
    12. Алан Ширер – 20;
    13. Криштиану Роналду – 16.

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    Источник: Football Daily

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    03.10.2022 22:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1899

      Maxi_7 25 минут назад

      В принципе ничего удивительного - Роналду, Месси и Мбаппе играли в оттяжке, и если второй и третий играли ближе к острию атаки, Месси так и вовсе был по сути ложной девяткой всю карьеру, то Роналду был в начале карьеры далеко от ворот - глубоко на фланге вингером, так что для этой позиции его результативность феноменальна, особенно в Реале, где он забил туеву хучу голов - более 450 в 420+ матчах по-моему точно не помню, но там однозначно больше гола за игру и это действительно потрясает, ну а Холланд впечатляет, да, для своей позиции очень круто, учитывая, что футбол сейчас сложнее, чем был во времена зубастика и тем более Ромарию - перебить их с солидным заделом - достойно уважения.

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      Рейтинг: +194

      Боратти 1 час назад

      Какой нах Холланд со своими 103-мя мячами, когда Кокорин вчера сделал ассист?! Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +989

      Лфшт 1 час назад

      Роналду? кто это ?

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