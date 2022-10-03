Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах в топ-5 лигах Европы. У Мбаппе было 48, у Месси – 41, у Роналду – 16

Дерби с «Манчестер Юнайтед» стало 100-м матчем для форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в топ-5 европейских лигах.

В этих играх норвежец отличился 103 раза. По данному показателю он лидирует с большим отрывом.