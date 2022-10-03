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    Газзаев: «Йоканович не справляется со своими обязанностями. Его назначение в «Динамо» – ошибка»

    Валерий Газзаев оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

    – Мне кажется, что главный тренер не справляется со своими обязанностями. Прошло уже 11 туров, а это более трети чемпионата, и уже что-то должно было быть видно.

    У «Динамо» нет стабильного стартового состава. Например, есть Тюкавин – один из молодых, перспективных игроков. И тренер то его ставит, то потом ставит Смолова...

    А ведь это один из игроков, у которого хорошее голевое чутье, и он заметен в молодежной сборной страны.

    Я считаю, что, прежде всего, «Динамо» должно стабилизировать состав и показывать уже качественный футбол. Тренерский состав и игроки сами виноваты, что находятся в таком состоянии.

    В матче с «Ахматом», особенно в первом тайме, я видел полное преимущество «Ахмата». Там не только два мяча, а и больше мог забить «Ахмат».

    Команда с такими традициями, один из самых выдающихся клубов вообще в истории советского, российского футбола, и такое разочарование. Тем более, проблемы заработной платы там нет, как в «Химках».

    - Как вам кажется, все-таки назначение Славиша Йокановича на пост главного тренера – это ошибка?

    – Как видим, что это ошибка. Но уже посмотрите, уже 11 туров прошло, а результат где? Восьмое место. Когда нет результата, виноват кто? Только главный тренер. И это правильно.

    • «Динамо» уступило в Грозном со счетом 1:2.
    • Команда победила только 2 раза в 8 последних матчах.
    • В РПЛ москвичи идут на 8-м месте.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    03.10.2022 21:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17309

      Cleaner 1 час назад

      Не сбрить усы - ВОТ ОШИБКА!!!!!!!!!!!!!!

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