Президент УЕФА Чеферин объяснил, почему проект Суперлиги обречен

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что у Суперлиги не будет шансов быть конкурентоспособной.

«Сомневаюсь, что через 10-15 лет такие идеи вообще вернутся. Все дело в президентах трех клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за собственного эго.

Но англичане к ним точно не присоединятся, а без них серьезной конкуренции не будет», – сказал Чеферин.