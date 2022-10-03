Президент УЕФА Чеферин объяснил, почему проект Суперлиги обречен

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что у Суперлиги не будет шансов быть конкурентоспособной.
«Сомневаюсь, что через 10-15 лет такие идеи вообще вернутся. Все дело в президентах трех клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за собственного эго.
Но англичане к ним точно не присоединятся, а без них серьезной конкуренции не будет», – сказал Чеферин.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: RTV SLO