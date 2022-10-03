«Это однозначно не связано с переживаниями за Россию или Украину». Защитник «Урала» Эмерсон – об отъезде легионеров из РПЛ

Защитник «Урала» Эмерсон поделился мнением о ситуации с уходом иностранных футболистов из российских клубов.

– Понимаешь, почему легионеры массово приостанавливали контракты? Некоторые сидели без клубов, лишь бы не играть в России.

– Тем, кто что-то заработал, проще по полгода без клуба сидеть. Я бы посмотрел, как люди, которые не имеют никакого капитала за спиной, пошли бы на такой шаг. Звучит жестко, но это правда.

Кому-то проще так поступить, кому-то сложнее. У тех, у кого есть варианты продолжения карьеры в другом месте, или они подвержены политической повестке, не составит труда покинуть страну.

– Переживают родственники, близкие.

– Я понимаю, когда уезжают украинцы, но в случае с остальными... Это однозначно не связано с переживаниями за Россию или Украину.