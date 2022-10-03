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    «Это однозначно не связано с переживаниями за Россию или Украину». Защитник «Урала» Эмерсон – об отъезде легионеров из РПЛ

    Защитник «Урала» Эмерсон поделился мнением о ситуации с уходом иностранных футболистов из российских клубов.

    – Понимаешь, почему легионеры массово приостанавливали контракты? Некоторые сидели без клубов, лишь бы не играть в России.

    – Тем, кто что-то заработал, проще по полгода без клуба сидеть. Я бы посмотрел, как люди, которые не имеют никакого капитала за спиной, пошли бы на такой шаг. Звучит жестко, но это правда.

    Кому-то проще так поступить, кому-то сложнее. У тех, у кого есть варианты продолжения карьеры в другом месте, или они подвержены политической повестке, не составит труда покинуть страну.

    – Переживают родственники, близкие.

    – Я понимаю, когда уезжают украинцы, но в случае с остальными... Это однозначно не связано с переживаниями за Россию или Украину.

    • 7 марта ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 30 июня.
    • Позднее эту опцию продлили еще на год.

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    Источник: Sport24

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