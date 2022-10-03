Бушманов: «У Зиньковского есть одна проблема»

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

– В Нижнем после долгого перерыва в основе вышел Зиньковский. Ну и?

– Видно, очень старался, хотел доказать Абаскалю, что достоин места в стартовом составе. Пусть не все получалось, но в голевой атаке поучаствовал. Именно он нашел в штрафной Промеса, который и скинул мяч Николсону. У Зиньковского одна проблема.

– Какая же?

– Не привык пахать в обороне. В «Крыльях» этого от него и не требовали, заточен был на атаку. В «Спартаке» такой роскоши нет, вынужден перестраиваться. В предыдущих матчах Антона критиковали за то, что недорабатывает в защите.

Матч в Нижнем стал приятным исключением. Зиньковский постоянно возвращался назад, боролся, цеплялся, помогал защитникам. Пока силенок хватало. Если добавит в объеме движения, будет регулярно выходить в основе.