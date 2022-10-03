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Бушманов: «У Зиньковского есть одна проблема»

3 октября 2022, 19:02
2

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

– В Нижнем после долгого перерыва в основе вышел Зиньковский. Ну и?

– Видно, очень старался, хотел доказать Абаскалю, что достоин места в стартовом составе. Пусть не все получалось, но в голевой атаке поучаствовал. Именно он нашел в штрафной Промеса, который и скинул мяч Николсону. У Зиньковского одна проблема.

– Какая же?

– Не привык пахать в обороне. В «Крыльях» этого от него и не требовали, заточен был на атаку. В «Спартаке» такой роскоши нет, вынужден перестраиваться. В предыдущих матчах Антона критиковали за то, что недорабатывает в защите.

Матч в Нижнем стал приятным исключением. Зиньковский постоянно возвращался назад, боролся, цеплялся, помогал защитникам. Пока силенок хватало. Если добавит в объеме движения, будет регулярно выходить в основе.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» этим летом из «Крыльев Советов».
  • Он провел в РПЛ 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Бушманов Евгений
Комментарии (2)
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alefreddy
1664831259
ничего прибавит
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zigbert
1664869222
Да он и сам понимает эту недоработку. Хватит ли только сил? А так может получиться что это уже будет не тот Зиньковский что был в Крылья Советах.
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