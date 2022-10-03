Гвардиола рассказал, в чем разница между Месси и Холандом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Лионеля Месси.
«Разница, возможно, заключается в том, что Эрлингу для высокой результативности нужны все его товарищи по команде. Это невероятно. У Месси есть способность делать всe самостоятельно», – цитирует Гвардиолу beIN Sports.
- Гвардиола работал с обоими футболистами.
- Форвард «Ман Сити» забил 14 голов в 8 матчах сезона АПЛ.
- Нападающий «ПСЖ» отличился 5 раз в 9 матчах сезона Лиги 1.
Источник: «Чемпионат»