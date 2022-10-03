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    Гвардиола рассказал, в чем разница между Месси и Холандом

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Лионеля Месси.

    «Разница, возможно, заключается в том, что Эрлингу для высокой результативности нужны все его товарищи по команде. Это невероятно. У Месси есть способность делать всe самостоятельно», – цитирует Гвардиолу beIN Sports.

    • Гвардиола работал с обоими футболистами.
    • Форвард «Ман Сити» забил 14 голов в 8 матчах сезона АПЛ.
    • Нападающий «ПСЖ» отличился 5 раз в 9 матчах сезона Лиги 1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23277

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Хоть Гвардиола и большой человек в футболе, но это суждение похоже на абсурд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Питерский князь 17 минут назад

      Месси - это Хави и Иньеста!
      Без них бы, сидел на лавке.
      :)))

      0
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