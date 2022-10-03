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Гвардиола рассказал, в чем разница между Месси и Холандом

3 октября 2022, 17:52
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Лионеля Месси.

«Разница, возможно, заключается в том, что Эрлингу для высокой результативности нужны все его товарищи по команде. Это невероятно. У Месси есть способность делать всe самостоятельно», – цитирует Гвардиолу beIN Sports.

  • Гвардиола работал с обоими футболистами.
  • Форвард «Ман Сити» забил 14 голов в 8 матчах сезона АПЛ.
  • Нападающий «ПСЖ» отличился 5 раз в 9 матчах сезона Лиги 1.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Месси Лионель Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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Schicko_008
1665002445
Да Холанду вроде вообще по барабану кто там еще на поле бегает... что зальцбург, что дортмунд, что мансити...
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