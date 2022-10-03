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    Обляков: «Не хотелось бы говорить об обстановке в России. Знаю, что она непростая»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своем отношении к внутрироссийской ситуации.

    «Не хотелось бы говорить об обстановке в России... Всe-таки хочется играть в футбол.

    Стал ли читать меньше новостей? Скажу честно, что не особо хочу следить за всем этим.

    Были ли случаи, что приходили повестки родственникам и знакомым? Есть случаи разные.

    Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая», – заявил Обляков.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Чемпионат»

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