Обляков: «Не хотелось бы говорить об обстановке в России. Знаю, что она непростая»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своем отношении к внутрироссийской ситуации.
«Не хотелось бы говорить об обстановке в России... Всe-таки хочется играть в футбол.
Стал ли читать меньше новостей? Скажу честно, что не особо хочу следить за всем этим.
Были ли случаи, что приходили повестки родственникам и знакомым? Есть случаи разные.
Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая», – заявил Обляков.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
- То же самое касается других видов спорта.
Источник: «Чемпионат»