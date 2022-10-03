Обляков: «Не хотелось бы говорить об обстановке в России. Знаю, что она непростая»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своем отношении к внутрироссийской ситуации.

«Не хотелось бы говорить об обстановке в России... Всe-таки хочется играть в футбол.

Стал ли читать меньше новостей? Скажу честно, что не особо хочу следить за всем этим.

Были ли случаи, что приходили повестки родственникам и знакомым? Есть случаи разные.

Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая», – заявил Обляков.