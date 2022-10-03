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    Форвард «Пари НН» Милсон: «Считаю себя одним из лучших игроков РПЛ»

    Нападающий «Пари НН» Милсон высоко оценил уровень своей игры.

    «Да, я считаю себя одним из лучших игроков лиги. Но есть и другие сильные футболисты, которых я уважаю.

    Кто входит в топ-3? Я бы еще назвал Малкома, Промеса и Зиньковского.

    Хотел бы уехать в европейский чемпионат? Конечно, это одна из целей в карьере. Но я сосредоточен на своей нынешней работе, это очень важно для меня и моей семьи», – сказал 22-летний анголец.

    • Милсон в феврале перешел в «Пари НН» на правах свободного агента.
    • С тех пор вингер забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25856

      JTherry 40 минут назад

      "скромность" фраера сгубила...)

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