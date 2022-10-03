Форвард «Пари НН» Милсон: «Считаю себя одним из лучших игроков РПЛ»

Нападающий «Пари НН» Милсон высоко оценил уровень своей игры.

«Да, я считаю себя одним из лучших игроков лиги. Но есть и другие сильные футболисты, которых я уважаю.

Кто входит в топ-3? Я бы еще назвал Малкома, Промеса и Зиньковского.

Хотел бы уехать в европейский чемпионат? Конечно, это одна из целей в карьере. Но я сосредоточен на своей нынешней работе, это очень важно для меня и моей семьи», – сказал 22-летний анголец.