Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зиньковский рассказал, что ему необходимо улучшить для попадания в основу «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

    – Что вам необходимо для того, чтобы попадать в основной состав?

    – Оборона, все, что с ней связано. В атаке больше получается и больше хороших моментов, а в обороне, если есть какие-то моменты, то 50 на 50. Я старался добегать, помогать. Надо добавлять в объемах, потому что пропустил месяц, полчаса было только с «Локомотивом». Немного тяжеловато было сегодня.

    • Зиньковский перешел в «Спартак» этим летом из «Крыльев Советов».
    • Он провел в РПЛ 9 матчей, в которых забил 1 гол.

    Новости по теме
    «Полная жопа. Конец для детского футбола». Зиньковский – о попадании Ларина в тюрьму 11
    Корниленко объяснил, почему Зиньковский мало играет в «Спартаке» 1
    Зиньковский: «Если Ларина посадят, это будет крах нашего футбола»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2022 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11