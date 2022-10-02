Зиньковский рассказал, что ему необходимо улучшить для попадания в основу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

– Что вам необходимо для того, чтобы попадать в основной состав?

– Оборона, все, что с ней связано. В атаке больше получается и больше хороших моментов, а в обороне, если есть какие-то моменты, то 50 на 50. Я старался добегать, помогать. Надо добавлять в объемах, потому что пропустил месяц, полчаса было только с «Локомотивом». Немного тяжеловато было сегодня.