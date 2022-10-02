Кухарчук: «Да, в «Химках» есть долги по зарплате, но на покушать у меня хватит»

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ писареву за НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ!?!?!?!?!.!
Да НАХ..... ЭТОТ ФУТБОЛ!!!!!
Футболист «Химок» Илья Кухарчук подтвердил финансовые проблемы клуба.
«Долги по зарплате? Ну да, есть такое. Но что поделать? Такая сейчас ситуация в клубе. Бросать сейчас лопату точно нельзя. Как объясняют? Никак. Говорят, что скоро выплатят.
Роман Терюшков говорил в прессе, что выплаты будут 10-го числа. Ждeм 10 октября. Тяжело, но что сделать? Я хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит», – сказал Кухарчук.
- О долгах «Химок» стало известно накануне.
- Клуб должен в том числе десятки миллионов рублей бывшему главному тренеру Николаю Писареву.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.