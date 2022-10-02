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    Кухарчук: «Да, в «Химках» есть долги по зарплате, но на покушать у меня хватит»

    Футболист «Химок» Илья Кухарчук подтвердил финансовые проблемы клуба.

    «Долги по зарплате? Ну да, есть такое. Но что поделать? Такая сейчас ситуация в клубе. Бросать сейчас лопату точно нельзя. Как объясняют? Никак. Говорят, что скоро выплатят.

    Роман Терюшков говорил в прессе, что выплаты будут 10-го числа. Ждeм 10 октября. Тяжело, но что сделать? Я хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит», – сказал Кухарчук.

    • О долгах «Химок» стало известно накануне.
    • Клуб должен в том числе десятки миллионов рублей бывшему главному тренеру Николаю Писареву.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +928

      Юрэс 2 часа назад

      ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ писареву за НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ!?!?!?!?!.!
      Да НАХ..... ЭТОТ ФУТБОЛ!!!!!

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