Кухарчук: «Да, в «Химках» есть долги по зарплате, но на покушать у меня хватит»

Футболист «Химок» Илья Кухарчук подтвердил финансовые проблемы клуба.

«Долги по зарплате? Ну да, есть такое. Но что поделать? Такая сейчас ситуация в клубе. Бросать сейчас лопату точно нельзя. Как объясняют? Никак. Говорят, что скоро выплатят.

Роман Терюшков говорил в прессе, что выплаты будут 10-го числа. Ждeм 10 октября. Тяжело, но что сделать? Я хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит», – сказал Кухарчук.