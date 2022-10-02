Кухарчук: «Да, в «Химках» есть долги по зарплате, но на покушать у меня хватит»

Футболист «Химок» Илья Кухарчук подтвердил финансовые проблемы клуба.
«Долги по зарплате? Ну да, есть такое. Но что поделать? Такая сейчас ситуация в клубе. Бросать сейчас лопату точно нельзя. Как объясняют? Никак. Говорят, что скоро выплатят.
Роман Терюшков говорил в прессе, что выплаты будут 10-го числа. Ждeм 10 октября. Тяжело, но что сделать? Я хочу играть в футбол, а на покушать у меня хватит», – сказал Кухарчук.
- О долгах «Химок» стало известно накануне.
- Клуб должен в том числе десятки миллионов рублей бывшему главному тренеру Николаю Писареву.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.
Источник: «Чемпионат»