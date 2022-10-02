Литвинов: «Хочу в «Реале» поиграть»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов мечтает о мадридском «Реале».

— У Павла Маслова амбиции — играть в АПЛ. А у тебя?

— Конечно, тоже хочется в Европу. Соглашусь с ним.

— Тоже в АПЛ хочешь?

— Если честно, мне по душе Ла Лига, где все через пас. Хочется в «Реале» поиграть.

— Думаешь, сейчас российские футболисты могут уехать в Европу?

— Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола.