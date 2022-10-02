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    Литвинов: «Хочу в «Реале» поиграть»

    Футболист «Спартака» Руслан Литвинов мечтает о мадридском «Реале».

    — У Павла Маслова амбиции — играть в АПЛ. А у тебя?

    — Конечно, тоже хочется в Европу. Соглашусь с ним.

    — Тоже в АПЛ хочешь?

    — Если честно, мне по душе Ла Лига, где все через пас. Хочется в «Реале» поиграть.

    — Думаешь, сейчас российские футболисты могут уехать в Европу?

    — Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола.

    • 21-летний Литвинов стоит 1,8 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у защитника 9 матчей.
    • Сейчас игрок травмирован.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66079

      portero 1 час назад

      С тем что у арсеналом что у тебя уже поздно в Реал, былобы лет 14 ещё шанец бы был....

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      Рейтинг: +32875

      oyabun 1 час назад

      Парни, научитесь сначала в створ ворот попадать, а то что ни удар - по воробьям. В Спартаке это иногда удается пока трем футболистам - Мозесу, Промесу и Соболеву.

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      Рейтинг: +193

      Марк Аврелий! 2 часа назад

      Ты сначала в Спартаке наиграйся

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