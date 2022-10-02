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    Карпукас: «Половину денег отдаю родителям»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о роли родителей в своем воспитании.

    «Мои родители очень бережно относятся к деньгам, читают мне нотации, говорят, чтобы откладывал.

    У нас с родителями общая цель – накопить определенную сумму, попробовать ипотеку взять или еще куда-нибудь вложить. Но пока я большой суммы не накопил, еще нахожусь в процессе. Все деньги откладываю 50 на 50: половину родителям, на остальное живу», – сказал Карпукас.

    • 20-летний игрок стоит 800 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Карпукаса 9 матчей.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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