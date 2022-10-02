Карпукас: «Половину денег отдаю родителям»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о роли родителей в своем воспитании.

«Мои родители очень бережно относятся к деньгам, читают мне нотации, говорят, чтобы откладывал.

У нас с родителями общая цель – накопить определенную сумму, попробовать ипотеку взять или еще куда-нибудь вложить. Но пока я большой суммы не накопил, еще нахожусь в процессе. Все деньги откладываю 50 на 50: половину родителям, на остальное живу», – сказал Карпукас.