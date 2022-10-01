Федотов после победы над «Химками» назвал «болезнь» ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

«В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты. Но последняя десятиминутка – наша болезнь, «привезли» себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряжeнность у наших ворот.

Нам залетела пшeночка – это следствие невнимательности и потери концентрации. Могли забить третий гол и успокоить игру, но мы это не сделали. Отсюда пошла напряжeнность в концовке, когда соперник пошeл ва-банк», – сказал Федотов.