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    Федотов после победы над «Химками» назвал «болезнь» ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

    «В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты. Но последняя десятиминутка – наша болезнь, «привезли» себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряжeнность у наших ворот.

    Нам залетела пшeночка – это следствие невнимательности и потери концентрации. Могли забить третий гол и успокоить игру, но мы это не сделали. Отсюда пошла напряжeнность в концовке, когда соперник пошeл ва-банк», – сказал Федотов.

    • ЦСКА поднялся на 2-е место.
    • Федотов в ЦСКА с лета.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +599

      RUSARM 1 час назад

      Последнее время,команда остановилась,перезагрузили на тренеровках,или в чем причина,что не бежим???

      1
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      Рейтинг: +599

      RUSARM 1 час назад

      Это хорошо-знаете болезнь,так лечите её,так играть нельзя!!!

      2
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