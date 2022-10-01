Изидор: «Локомотив» выиграет все матчи в Кубке России»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об амбициях своей команды на сезон-2022/23.
– У вас есть какие-то цели на сезон?
– Нет, я сконцентрирован только на победах. Самое важное – побежать с «Локомотивом».
– В РПЛ вы выиграли не так много раз...
– Мы будем работать, чтобы выигрывать. Победы придут.
– Работать для того, чтобы оказаться в тройке, быть первыми или какими?
– Я не знаю.
– А в Кубке России, хотите выиграть его?
– Да, совершенно точно! Мы выиграем все матчи. Обязательно.
- В Кубке «Локо» одержал 2 победы в 3 турах.
- В РПЛ команда идет на 12-м месте.
- В этом сезоне Изидор забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»