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Изидор: «Локомотив» выиграет все матчи в Кубке России»

1 октября 2022, 14:17
2

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об амбициях своей команды на сезон-2022/23.

– У вас есть какие-то цели на сезон?

– Нет, я сконцентрирован только на победах. Самое важное – побежать с «Локомотивом».

– В РПЛ вы выиграли не так много раз...

– Мы будем работать, чтобы выигрывать. Победы придут.

– Работать для того, чтобы оказаться в тройке, быть первыми или какими?

– Я не знаю.

– А в Кубке России, хотите выиграть его?

– Да, совершенно точно! Мы выиграем все матчи. Обязательно.

  • В Кубке «Локо» одержал 2 победы в 3 турах.
  • В РПЛ команда идет на 12-м месте.
  • В этом сезоне Изидор забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Изидор Вильсон
Комментарии (2)
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НикКин
1664623624
Вы уже много что выиграли на словах а наделе обосрались причем очень жидко
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serglider
1664821676
Тут же вспомнился губошлеп Родимов, который в своих интервью всех обыгрывал, всех побеждал))) брал все кубки))) Потом выходил играть на поле и проигрывал один матч за другим. Походу Изидор, то же подхватил где-то эту заразную болезнь)))
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