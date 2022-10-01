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    Изидор: «Локомотив» выиграет все матчи в Кубке России»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об амбициях своей команды на сезон-2022/23.

    – У вас есть какие-то цели на сезон?

    – Нет, я сконцентрирован только на победах. Самое важное – побежать с «Локомотивом».

    – В РПЛ вы выиграли не так много раз...

    – Мы будем работать, чтобы выигрывать. Победы придут.

    – Работать для того, чтобы оказаться в тройке, быть первыми или какими?

    – Я не знаю.

    – А в Кубке России, хотите выиграть его?

    – Да, совершенно точно! Мы выиграем все матчи. Обязательно.

    • В Кубке «Локо» одержал 2 победы в 3 турах.
    • В РПЛ команда идет на 12-м месте.
    • В этом сезоне Изидор забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2631

      фанат джигурды 2 часа назад

      Без немчуры и с нормальным тренером- да.

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      Рейтинг: +215

      НикКин 3 часа назад

      Вы уже много что выиграли на словах а наделе обосрались причем очень жидко

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