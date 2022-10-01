Изидор: «Локомотив» выиграет все матчи в Кубке России»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об амбициях своей команды на сезон-2022/23.

– У вас есть какие-то цели на сезон?

– Нет, я сконцентрирован только на победах. Самое важное – побежать с «Локомотивом».

– В РПЛ вы выиграли не так много раз...

– Мы будем работать, чтобы выигрывать. Победы придут.

– Работать для того, чтобы оказаться в тройке, быть первыми или какими?

– Я не знаю.

– А в Кубке России, хотите выиграть его?

– Да, совершенно точно! Мы выиграем все матчи. Обязательно.