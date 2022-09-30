«Если государство ввело – значит, так должно быть. Отрицать это – не наше дело». Сулейманов – о Fan ID

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о своем отношении к введению системы Fan ID.
– Ещe одна неоднозначная тема – Fan ID. После его принятия на стадионах стало сильно меньше народу.
– Обидно, что людей на трибунах поубавилось. А что государство ввело эту систему – значит, так должно быть, не наше дело отрицать это.
Хотелось бы, чтобы Fan ID не был проблемой, чтобы люди себе его оформляли и приходили на стадион и болели за свои любимые клубы.
– Средняя посещаемость домашних игр «Пари НН» в этом сезоне – 6392 человека. В прошлом было меньше – 5969. На фоне Fan ID это аномалия?
– Просто у нас на стадионе все удобно, можно быстро оформить паспорт болельщика.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Чемпионат»