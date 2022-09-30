Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Если государство ввело – значит, так должно быть. Отрицать это – не наше дело». Сулейманов – о Fan ID

    Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о своем отношении к введению системы Fan ID.

    – Ещe одна неоднозначная тема – Fan ID. После его принятия на стадионах стало сильно меньше народу.

    – Обидно, что людей на трибунах поубавилось. А что государство ввело эту систему – значит, так должно быть, не наше дело отрицать это.

    Хотелось бы, чтобы Fan ID не был проблемой, чтобы люди себе его оформляли и приходили на стадион и болели за свои любимые клубы.

    – Средняя посещаемость домашних игр «Пари НН» в этом сезоне – 6392 человека. В прошлом было меньше – 5969. На фоне Fan ID это аномалия?

    – Просто у нас на стадионе все удобно, можно быстро оформить паспорт болельщика.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    Сулейманов: «В РПЛ все в порядке с чемпионской интригой. Конкуренты у «Зенита» есть»
    Сулейманов: «Хотел бы в «Челси» к Захаряну» 1
    Сулейманов: «Семин для «Локомотива» – как Хабиб для Дагестана» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4998

      Enter2006 1 час назад

      "А что государство ввело эту систему – значит, так должно быть, не наше дело отрицать это". Тебе 22 года, сейчас объявлена частичная мобилизация, значит, так должно быть, иди в военкомат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3487

      Axe111 2 часа назад

      )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11