«Если государство ввело – значит, так должно быть. Отрицать это – не наше дело». Сулейманов – о Fan ID

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о своем отношении к введению системы Fan ID.

– Ещe одна неоднозначная тема – Fan ID. После его принятия на стадионах стало сильно меньше народу.

– Обидно, что людей на трибунах поубавилось. А что государство ввело эту систему – значит, так должно быть, не наше дело отрицать это.

Хотелось бы, чтобы Fan ID не был проблемой, чтобы люди себе его оформляли и приходили на стадион и болели за свои любимые клубы.

– Средняя посещаемость домашних игр «Пари НН» в этом сезоне – 6392 человека. В прошлом было меньше – 5969. На фоне Fan ID это аномалия?

– Просто у нас на стадионе все удобно, можно быстро оформить паспорт болельщика.