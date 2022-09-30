«Челси» согласовал контракт с лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может перейти в «Челси».
По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб согласовал контракт с 24-летним французом. Отступные в его контракте с «Лейпцигом» – 60 миллионов евро.
Сообщалось, что хавбеком интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ».
- Француз выступает за «РБ Лейпциг» с 2019 года. В июне он продлил контракт до 2026 года.
- В прошлом сезоне он забил 35 голов и сделал 20 ассистов в 51 матче.
- Нкунку стал лучшим бомбардиром и ассистентом своей команды.
- Футболист также был признан лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги.
Источник: твиттер Николо Скиры