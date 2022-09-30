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    «Челси» согласовал контракт с лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги

    Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может перейти в «Челси».

    По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб согласовал контракт с 24-летним французом. Отступные в его контракте с «Лейпцигом» – 60 миллионов евро.

    Сообщалось, что хавбеком интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ».

    • Француз выступает за «РБ Лейпциг» с 2019 года. В июне он продлил контракт до 2026 года.
    • В прошлом сезоне он забил 35 голов и сделал 20 ассистов в 51 матче.
    • Нкунку стал лучшим бомбардиром и ассистентом своей команды.
    • Футболист также был признан лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2613

      BlackMurder 53 минуты назад

      Играть в Германии одно, а играть в других чемпионатах надо уметь, а то выпрут , как пыль

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