«Челси» согласовал контракт с лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может перейти в «Челси».

По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб согласовал контракт с 24-летним французом. Отступные в его контракте с «Лейпцигом» – 60 миллионов евро.

Сообщалось, что хавбеком интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ».