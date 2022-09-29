Безумная форма Соболева: забивает в 6-м матче подряд за «Спартак» и сборную – помог разгромить «Зенит»

Групповой этап Кубка России подготовил супервстречу между «Спартаком» и «Зенитом». С точки зрения результатов в турнире команды по-разному подошли к этому матчу. «Спартак» – лидер группы В с двумя победа в двух матчах. «Зенит» – победа и поражение.

Итог очной встречи – победа «Спартака» 3:0. Команды в течение всего матча штурмовали ворота соперника, но сильнее был «Спартак». Вы точно хотите узнать что-то о прерванных сериях:

«Спартак» забил «Зениту» в официальном матче 3 мяча впервые за 5 лет;

«Спартак» прервал безвыигрышную серию против «Зенита» из 11 встреч (она длилась 5 лет);

Это первая победа «Спартака» над «Зенитом» в Кубке с 2007 года – стоит отметить, что за 15 лет в этом турнире команды встречались до этого всего трижды.

«Спартак» разгромил «Зенит» впервые с 2006 года;

«Спартак» прервал фантастическую беспроигрышную 22-матчевую серию «Зенита» во встречах против московских клубов.

Давайте посмотрим голы. Вот первый мяч, автор – Квинси Промес:

Второй мяч «Спартака» забил Александр Соболев:

Третий – Промес оформил дубль.

Заострим внимание на Александре Соболеве. У него идеальный старт сезона:

• В 10 матчах РПЛ у него 4+4 по «гол+пас». Плюс гол в матче против Кыргызстана в товарищеском матче сборных. Плюс 2 гола в 3 матчах в Кубке России. То есть 11 голевых действий в 15 матчах (был еще безголевой Суперкубок России).

• В каждом из последних шести матчей (охватывает клуб и сборную) у Соболева по голу.

• В этом сезоне Соболев забил «Зениту» уже дважды – в РПЛ и Кубке России.

• В сентябре, кстати, Соболев стал лучшим игроком Премьер-лиги. Но до лучших бомбардиров турнира ему еще далеко: у Промеса, Эдуарда Сперцяна и Кристиана Нобоа по 8 мячей. У Соболева – 4.

Сам Соболев сказал после победы над «Зенитом»: «Да ничего не значит эта победа. Обычная победа. За эту победу дают так же, как и за все – 3 очка. Мой футбол? Я просто играл в свою игру. Не могу сказать, что футбол меняется от матча к матчу. Не знаю, что происходит. Наверное, стал больше работать и трудиться – из-за этого стал забивать».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака»