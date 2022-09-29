Стала известна главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето

«Ливерпуль» намерен купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема летом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний футболист – главная трансферная цель английского клуба на лето 2023 года.
Беллингема также попытаются подписать «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси». «Боруссия» определит цену на игрока после ЧМ-2022.
Сообщалось, что сам игрок хочет перейти в «Реал».
- Беллингем в Дортмунде с 2020 года.
- В сезоне Бундеслиги у игрока 7 матчей.
- На счету игрока 15 матчей за сборную Англии.
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо