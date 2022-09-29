Стала известна главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето

«Ливерпуль» намерен купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний футболист – главная трансферная цель английского клуба на лето 2023 года.

Беллингема также попытаются подписать «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси». «Боруссия» определит цену на игрока после ЧМ-2022.

Сообщалось, что сам игрок хочет перейти в «Реал».