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    Стала известна главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето

    «Ливерпуль» намерен купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема летом.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний футболист – главная трансферная цель английского клуба на лето 2023 года.

    Беллингема также попытаются подписать «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси». «Боруссия» определит цену на игрока после ЧМ-2022.

    Сообщалось, что сам игрок хочет перейти в «Реал».

    • Беллингем в Дортмунде с 2020 года.
    • В сезоне Бундеслиги у игрока 7 матчей.
    • На счету игрока 15 матчей за сборную Англии.

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    Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11536

      Алексей З 1 час назад

      Лето ? Сейчас сентябрь. Это "трёп" не о чём...
      Халтурщики, лишь бы ленту загрузить.

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