Зюганов ответил на вопрос, нужно ли останавливать чемпионат России

Депутат Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о возможной приостановке РПЛ из-за частичной мобилизации.

«Должен ли быть остановлен чемпионат России? Нет, категорически! Ничего не надо останавливать. Все должно спокойно, уверенно работать — и чемпионаты России, и учебные процессы, и работы. В годы войны московский метрополитен продолжал строиться», — заявил Зюганов.