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    Орещук назвал сумму, за которую «Зенит» отпустит Мостового в Европу

    Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника Андрея Мостового из «Зенита» в клуб Серии А.

    — Пытаться пристроить и сделать это — разные вещи. Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А. Я не удивлен, если это правда.

    — Даже в «Лацио»?

    — Да, даже в этой команде, их сейчас сложно назвать топ-клубом. Но контракт Мостового с «Зенитом» заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за 2-5 миллиона евро, они, как мне кажется, будут просить минимум 10 миллионов евро.

    Даже «Лацио» сейчас не в таком статусе, чтобы отдавать за российского игрока такие деньги.

    Также не стоит забывать, что сейчас клубам РПЛ довольно сложно продавать футболистов, ведь могут быть проблемы с платежами, и они денег могут не увидеть.

    • Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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