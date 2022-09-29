Орещук назвал сумму, за которую «Зенит» отпустит Мостового в Европу

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника Андрея Мостового из «Зенита» в клуб Серии А.
— Пытаться пристроить и сделать это — разные вещи. Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А. Я не удивлен, если это правда.
— Даже в «Лацио»?
— Да, даже в этой команде, их сейчас сложно назвать топ-клубом. Но контракт Мостового с «Зенитом» заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за 2-5 миллиона евро, они, как мне кажется, будут просить минимум 10 миллионов евро.
Даже «Лацио» сейчас не в таком статусе, чтобы отдавать за российского игрока такие деньги.
Также не стоит забывать, что сейчас клубам РПЛ довольно сложно продавать футболистов, ведь могут быть проблемы с платежами, и они денег могут не увидеть.
- Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
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