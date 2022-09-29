Орещук назвал сумму, за которую «Зенит» отпустит Мостового в Европу

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника Андрея Мостового из «Зенита» в клуб Серии А.

– Пытаться пристроить и сделать это – разные вещи. Игровые качества позволяют Мостовому играть в Серии А. Я не удивлен, если это правда.

– Даже в «Лацио»?

– Да, даже в этой команде, их сейчас сложно назвать топ-клубом. Но контракт Мостового с «Зенитом» заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за 2-5 миллиона евро, они, как мне кажется, будут просить минимум 10 миллионов евро.

Даже «Лацио» сейчас не в таком статусе, чтобы отдавать за российского игрока такие деньги.

Также не стоит забывать, что сейчас клубам РПЛ довольно сложно продавать футболистов, ведь могут быть проблемы с платежами, и они денег могут не увидеть.