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    Червиченко назвал условие для победы «Спартака» над «Зенитом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в третьем туре Кубка России.

    «Это же кубковые матчи: на них иногда команда выставляют несуразные составы. Всe будет зависеть от того, кто каким составом выйдет играть.

    Если «Зенит» выйдет основным составом, то не думаю, что у «Спартака» получится как-то реабилитироваться. Если будет какой-то экспериментально-молодeжный состав у «Зенита», то всe возможно.

    Думаю, что «Зенит» так или иначе фаворит матча», – заявил Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      SLADE2019 23 минуты назад

      Так если Зенит не основным составом выйдет, то о какой реабилитации можно говорить. Да даже, если будут играть основные составы и Спартак выиграет условно 5:0, то это тоже не так радостно, как выиграть в чемпионате 1:0. Кубок России - это розыгрыш для слабаков, для такой команды, как Зенит вряд ли его выигрыш стоит на повестке.

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