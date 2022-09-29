Червиченко назвал условие для победы «Спартака» над «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в третьем туре Кубка России.

«Это же кубковые матчи: на них иногда команда выставляют несуразные составы. Всe будет зависеть от того, кто каким составом выйдет играть.

Если «Зенит» выйдет основным составом, то не думаю, что у «Спартака» получится как-то реабилитироваться. Если будет какой-то экспериментально-молодeжный состав у «Зенита», то всe возможно.

Думаю, что «Зенит» так или иначе фаворит матча», – заявил Червиченко.