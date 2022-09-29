Червиченко назвал условие для победы «Спартака» над «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в третьем туре Кубка России.
«Это же кубковые матчи: на них иногда команда выставляют несуразные составы. Всe будет зависеть от того, кто каким составом выйдет играть.
Если «Зенит» выйдет основным составом, то не думаю, что у «Спартака» получится как-то реабилитироваться. Если будет какой-то экспериментально-молодeжный состав у «Зенита», то всe возможно.
Думаю, что «Зенит» так или иначе фаворит матча», – заявил Червиченко.
- «Спартак» примет «Зенит» сегодня в 20:30 мск.
- После 2 туров Кубка у москвичей 6 очков, у петербуржцев – 3.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: «Чемпионат»