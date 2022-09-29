«Убивает радость от игры». Анри раскритиковал систему VAR

Экс-нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри недоволен использованием видеоповторов в футболе.

«Забив гол, ты даже не знаешь, стоит ли праздновать. Можно прыгнуть? Можно порадоваться? Или не стоит этого делать?

VAR убивает радость от игры», – считает Анри.