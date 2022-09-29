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    «Убивает радость от игры». Анри раскритиковал систему VAR

    Экс-нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри недоволен использованием видеоповторов в футболе.

    «Забив гол, ты даже не знаешь, стоит ли праздновать. Можно прыгнуть? Можно порадоваться? Или не стоит этого делать?

    VAR убивает радость от игры», – считает Анри.

    • VAR начали массово использовать с 2018 года.
    • 45-летний Анри закончил карьеру в 2014-м, а сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5977

      Давид59 9 минут назад

      Согласен. Иной раз смотришь, как игроки бесятся от радости. А потом оказывается, что шнурки были в офсайде

      0
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      Рейтинг: +5840

      subbotaspartak 1 час назад

      Хоть в какой-то степени убивает радость нечистоплотных чиновников и судей.

      0
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      Рейтинг: +17263

      Cleaner 1 час назад

      Анри, при ВАР смухлевать так, как это делал ты, уже не получится! Обидно? Но привыкай.

      0
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      Рейтинг: +10

      gaddimon 1 час назад

      Неудивительно, что это сказал человек, чья игра рукой в штрафной сборной Ирландии фактически вывела Францию на ЧМ-2010.

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