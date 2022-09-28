Касаткина: «У Терюшкова нет значка ЗМС, вот и бесится»

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила депутату Госдумы РФ Роману Терюшкову, который собирается обратиться в прокуратуру из-за присуждения девушке звания заслуженного мастера спорта России.
По мнению Терюшкова, Касаткина не может получать такие звания, так как советовала спортсменам-соотечественникам менять гражданство.
«Просто у тебя нет значка, вот и бесишься», – обратилась Касаткина к Терюшкову в социальной сети.
- Касаткина – 1-я ракетка России и 11-я ракетка мира.
- В июле она сделала каминг-аут.
- Она болеет за «Барселону».
Теннисистка Касаткина: «Я согласна с баном национальных команд России»
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Источник: Бомбардир.ру