Касаткина: «У Терюшкова нет значка ЗМС, вот и бесится»

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила депутату Госдумы РФ Роману Терюшкову, который собирается обратиться в прокуратуру из-за присуждения девушке звания заслуженного мастера спорта России.

По мнению Терюшкова, Касаткина не может получать такие звания, так как советовала спортсменам-соотечественникам менять гражданство.

«Просто у тебя нет значка, вот и бесишься», – обратилась Касаткина к Терюшкову в социальной сети.

Касаткина – 1-я ракетка России и 11-я ракетка мира.

В июле она сделала каминг-аут.

Она болеет за «Барселону».

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