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    Касаткина: «У Терюшкова нет значка ЗМС, вот и бесится»

    Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила депутату Госдумы РФ Роману Терюшкову, который собирается обратиться в прокуратуру из-за присуждения девушке звания заслуженного мастера спорта России.

    По мнению Терюшкова, Касаткина не может получать такие звания, так как советовала спортсменам-соотечественникам менять гражданство.

    «Просто у тебя нет значка, вот и бесишься», – обратилась Касаткина к Терюшкову в социальной сети.

    • Касаткина – 1-я ракетка России и 11-я ракетка мира.
    • В июле она сделала каминг-аут.
    • Она болеет за «Барселону».

    Теннисистка Касаткина: «Я согласна с баном национальных команд России»

    В Госдуме заявили, что Касаткина получит «жесткую обратку» за поддержку бана российских сборных

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2022 23:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2798

      Nerlinger 1 час назад

      значок "ДЕБИЛ" ему надо вручить

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