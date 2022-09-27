Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта. Она советовала российским теннисистам менять гражданство

Российской теннисистке Дарье Касаткиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

25-летняя Касаткина в этом сезоне дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» и победила в турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада).

Касаткина – первая ракетка России и 11-я ракетка мира.

В июле он сделала каминг-аут.

Касаткина советовала российским теннисистам менять спортивное гражданство.

Она болеет за «Барселону».

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