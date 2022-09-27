Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта. Она советовала российским теннисистам менять гражданство

Российской теннисистке Дарье Касаткиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».
25-летняя Касаткина в этом сезоне дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» и победила в турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада).
- Касаткина – первая ракетка России и 11-я ракетка мира.
- В июле он сделала каминг-аут.
- Касаткина советовала российским теннисистам менять спортивное гражданство.
- Она болеет за «Барселону».
Теннисистка Касаткина: «Я согласна с баном национальных команд России»
В Госдуме заявили, что Касаткина получит «жесткую обратку» за поддержку бана российских сборных
Источник: «Р-Спорт»