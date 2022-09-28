Ротенберг: «В матче с ЦСКА в пользу «Сочи» не поставили чистый пенальти. Соперник высек нашего игрока»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка России против ЦСКА (1:2).

«Игра хорошая, мне понравилась. Но судья не поставил стопроцентный пенальти в ворота ЦСКА. В дзюдо это называется «подсечка», наш игрок Владислав Сарвели закрывал мяч корпусом, а футболист ЦСКА высек его. Это чистейший пенальти, причем судья этот момент десять раз смотрел. Что он там смотрел? Зачем? Абсолютно непонятно мне!» – сказал Ротенберг.