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    Ротенберг: «В матче с ЦСКА в пользу «Сочи» не поставили чистый пенальти. Соперник высек нашего игрока»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка России против ЦСКА (1:2).

    «Игра хорошая, мне понравилась. Но судья не поставил стопроцентный пенальти в ворота ЦСКА. В дзюдо это называется «подсечка», наш игрок Владислав Сарвели закрывал мяч корпусом, а футболист ЦСКА высек его. Это чистейший пенальти, причем судья этот момент десять раз смотрел. Что он там смотрел? Зачем? Абсолютно непонятно мне!» – сказал Ротенберг.

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    Источник: «РБ Спорт»

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