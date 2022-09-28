ЦСКА – «Сочи»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч 3-го тура Кубка России.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Зделар, Мухин, Кучаев, Обляков, Гайч.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Ермаков, Лукин, Заболотный, Чалов.

Сочи: Джанаев, Терехов, Сиссако, Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Юсупов, Ушатов, Шипунов, Бурмистров, Джорджевич.

Запасные: Адамов, Заболотный, Юрганов, Мартовой, Макарчук, Цаллагов, Кравцов, Нобоа, Жоаозиньо, Батырев, Сарвели, Мелкадзе.