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    ЦСКА – «Сочи»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч 3-го тура Кубка России.

    Встреча пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Зделар, Мухин, Кучаев, Обляков, Гайч.

    Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Ермаков, Лукин, Заболотный, Чалов.

    Сочи: Джанаев, Терехов, Сиссако, Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Юсупов, Ушатов, Шипунов, Бурмистров, Джорджевич.

    Запасные: Адамов, Заболотный, Юрганов, Мартовой, Макарчук, Цаллагов, Кравцов, Нобоа, Жоаозиньо, Батырев, Сарвели, Мелкадзе.

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    Источник: «Бомбардир»

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