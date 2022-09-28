Осинькин одним словом отреагировал на попадание Ларина в тюрьму

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

«Ужас», – отреагировал Осинькин на приговор Ларину.

«Надеялись, что будет условный срок. Он умел хорошо работать. К сожалению, это не оценили. Больше не хочу ничего говорить», – сказал тренер «Крыльев».