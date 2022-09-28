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    Осинькин одним словом отреагировал на попадание Ларина в тюрьму

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

    «Ужас», – отреагировал Осинькин на приговор Ларину.

    «Надеялись, что будет условный срок. Он умел хорошо работать. К сожалению, это не оценили. Больше не хочу ничего говорить», – сказал тренер «Крыльев».

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Осинькин тренировал «Чертаново» с 2016 по 2020-й год.

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    Источник: Metaratings

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