Ломаев – о приговоре Ларину: «Полная несправедливость. Верю, что заменят на условный срок»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Ломаев – воспитанник «Чертаново».

«Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ.

Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды. Это человек с большой буквы.

Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Надеюсь, он справится с этим жизненным испытанием. Мы все будем его поддерживать.

Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. У него колоссальный опыт. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить», — сказал Ломаев.