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    Ломаев – о приговоре Ларину: «Полная несправедливость. Верю, что заменят на условный срок»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ломаев – воспитанник «Чертаново».

    «Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ.

    Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды. Это человек с большой буквы.

    Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Надеюсь, он справится с этим жизненным испытанием. Мы все будем его поддерживать.

    Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. У него колоссальный опыт. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить», — сказал Ломаев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4538

      neveldomha 6 минут назад

      Есть вышестоящая инстанция. Обжалуйте приговор. Это уголовное судопроизводство. Здесь жалелка никого не интересует. Уж коль виноват, признавай вину и оказывай содействие следствию, возмещай ущерб и будет тебе УС. Считаешь, что не виноват, доказывай отсутствие вины, а не то, что ты хороший, добрый человек.

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      Рейтинг: +1031

      qawzsexdr 16 минут назад

      Срок за мошенничество дали, а что он делал и кого знал тут не при чем.
      Что за страна, мошенники делают что хотят, а люди их жалеют (когда тех сажают)

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      Рейтинг: +10962

      alex1951 18 минут назад

      Российский футбол итак болен.А ту еще и посадки.
      В стране только ленивый не 3.14 з дит,а тут нашли козла отпущения,пропечатали и все сразу ушки развесили.....Страна в дерьме.Правды нету. Только бы под нас рать....
      А народ инертный,устал сопротивляться,да и не могет....Если так пойдет ,то страна опять превратится В ГУЛАГ. А оно надо?

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