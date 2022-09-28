Ломаев – о приговоре Ларину: «Полная несправедливость. Верю, что заменят на условный срок»

Есть вышестоящая инстанция. Обжалуйте приговор. Это уголовное судопроизводство. Здесь жалелка никого не интересует. Уж коль виноват, признавай вину и оказывай содействие следствию, возмещай ущерб и будет тебе УС. Считаешь, что не виноват, доказывай отсутствие вины, а не то, что ты хороший, добрый человек.
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.
- Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Ломаев – воспитанник «Чертаново».
«Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ.
Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды. Это человек с большой буквы.
Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Надеюсь, он справится с этим жизненным испытанием. Мы все будем его поддерживать.
Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. У него колоссальный опыт. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить», — сказал Ломаев.