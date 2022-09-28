Шоу: «Магуайру тяжело. Может показаться, что весь мир против него»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отреагировал на критику в адрес своего партнера Гарри Магуайра.
«Может показаться, что весь мир против Магуайра, ему тяжело, но мы, игроки, персонал, мы все поддерживаем его, потому что он очень важный игрок», – сказал Шоу.
- В этом сезоне в активе англичанина 290 минут на поле (5 неполных матчей).
- Центрбек не отметился голевыми действиями, зато получил 3 желтые карточки.
- «МЮ» купил Магуайра в 2019 году у «Лестера» за 87 миллионов евро.
Источник: твиттер UtdDistrict