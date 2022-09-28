Шоу: «Магуайру тяжело. Может показаться, что весь мир против него»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отреагировал на критику в адрес своего партнера Гарри Магуайра.

«Может показаться, что весь мир против Магуайра, ему тяжело, но мы, игроки, персонал, мы все поддерживаем его, потому что он очень важный игрок», – сказал Шоу.