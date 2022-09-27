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    Канчельскис: «Матч между сборными России и Медиалиги? Не прикалывайтесь»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил идею проведения матча между национальной командой и сборной Медиалиги.

    «Матч между Россией и сборной Медиалиги, если Босния не приедет? Не прикалывайтесь — это уже смешно. Поиск соперника для товарищеского матча сборной — это задача РФС, поэтому пусть работают, ищут и договариваются.

    Есть же много команд, которые захотят с нами сыграть товарищескую встречу. Вы думаете, что прям все так отказываются?» — сказал Канчельскис.

    • Россия 24 сентября победила Киргизию в Бишкеке.
    • Сборную России не допустили до Евро-2024.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1605

      Alex Y 49 минут назад

      Может сборная КНДР))

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