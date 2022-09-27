Канчельскис: «Матч между сборными России и Медиалиги? Не прикалывайтесь»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил идею проведения матча между национальной командой и сборной Медиалиги.

«Матч между Россией и сборной Медиалиги, если Босния не приедет? Не прикалывайтесь — это уже смешно. Поиск соперника для товарищеского матча сборной — это задача РФС, поэтому пусть работают, ищут и договариваются.

Есть же много команд, которые захотят с нами сыграть товарищескую встречу. Вы думаете, что прям все так отказываются?» — сказал Канчельскис.