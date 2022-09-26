Карпин рассказал о разговоре со Смоловым, которой не попал в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпина рассказал о разговоре с нападающим «Динамо» Федором Смоловым, который не был вызван в сборную на матч с Киргизией.
— Созванивались с теми, кому за 30? Ведь они могут за сборную уже и не сыграть.
— Не созванивался, но было публично сказано о том, почему мы не вызываем тех, кому 30+. Это в целом выбор тренерского штаба — кого вызывать, кого нет. Федя Смолов сам написал, с ним пообщались.
— Что он сказал?
— Что все понимает, что это правильно.
— Он сам волнуется за будущее в сборной?
— Нет.
— Как тогда понять звонок?
— Мы общаемся в принципе. Я пишу после игр, он может написать. Это общение было до того, как объявили список.
— Он понимал, что его не будет в списке?
— Он написал: «Георгич, как дела? Сбор будет, нет?»
— Со многими футболистами так общаетесь?
— Со многими. С кем-то чаще, с кем-то реже — если происходят какие-то события в футбольной жизни.
- Россия выиграла у Киргизии со счетом 2:1.
- Победный гол забил Даниил Уткин на 89-й минуте.