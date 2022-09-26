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    Карпин рассказал о разговоре со Смоловым, которой не попал в сборную

    Главный тренер сборной России Валерий Карпина рассказал о разговоре с нападающим «Динамо» Федором Смоловым, который не был вызван в сборную на матч с Киргизией.

    — Созванивались с теми, кому за 30? Ведь они могут за сборную уже и не сыграть.

    — Не созванивался, но было публично сказано о том, почему мы не вызываем тех, кому 30+. Это в целом выбор тренерского штаба — кого вызывать, кого нет. Федя Смолов сам написал, с ним пообщались.

    — Что он сказал?

    — Что все понимает, что это правильно.

    — Он сам волнуется за будущее в сборной?

    — Нет.

    — Как тогда понять звонок?

    — Мы общаемся в принципе. Я пишу после игр, он может написать. Это общение было до того, как объявили список.

    — Он понимал, что его не будет в списке?

    — Он написал: «Георгич, как дела? Сбор будет, нет?»

    — Со многими футболистами так общаетесь?

    — Со многими. С кем-то чаще, с кем-то реже — если происходят какие-то события в футбольной жизни.

    • Россия выиграла у Киргизии со счетом 2:1.
    • Победный гол забил Даниил Уткин на 89-й минуте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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