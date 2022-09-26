Карпин рассказал о разговоре со Смоловым, которой не попал в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпина рассказал о разговоре с нападающим «Динамо» Федором Смоловым, который не был вызван в сборную на матч с Киргизией.

— Созванивались с теми, кому за 30? Ведь они могут за сборную уже и не сыграть.

— Не созванивался, но было публично сказано о том, почему мы не вызываем тех, кому 30+. Это в целом выбор тренерского штаба — кого вызывать, кого нет. Федя Смолов сам написал, с ним пообщались.

— Что он сказал?

— Что все понимает, что это правильно.

— Он сам волнуется за будущее в сборной?

— Нет.

— Как тогда понять звонок?

— Мы общаемся в принципе. Я пишу после игр, он может написать. Это общение было до того, как объявили список.

— Он понимал, что его не будет в списке?

— Он написал: «Георгич, как дела? Сбор будет, нет?»

— Со многими футболистами так общаетесь?

— Со многими. С кем-то чаще, с кем-то реже — если происходят какие-то события в футбольной жизни.