Денисов из «Спартака» завел телеграм-канал и пошутил про Клаудиньо в первом посте

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов решил вести личный телеграм-канал.

В воскресенье 19-летний футболист опубликовал первый пост.

«Всем привет! Я игрок «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Денисов.

На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть. И пусть это будет тг-канал.

Понимаю, что возможно сейчас не время для активности в сети, но мне все равно кажется, что общаться, поддерживать и слышать друг друга важно всегда.

Хочу быть в контакте с вами: читать комментарии, мнения, рассказывать о себе и футболе. Ну что, поехали?» – написал хавбек.