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  • Денисов из «Спартака» завел телеграм-канал и пошутил про Клаудиньо в первом посте

Денисов из «Спартака» завел телеграм-канал и пошутил про Клаудиньо в первом посте

26 сентября 2022, 11:18
4

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов решил вести личный телеграм-канал.

В воскресенье 19-летний футболист опубликовал первый пост.

«Всем привет! Я игрок «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Денисов.

На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть. И пусть это будет тг-канал.

Понимаю, что возможно сейчас не время для активности в сети, но мне все равно кажется, что общаться, поддерживать и слышать друг друга важно всегда.

Хочу быть в контакте с вами: читать комментарии, мнения, рассказывать о себе и футболе. Ну что, поехали?» – написал хавбек.

  • Денисов до 2019 года был в академии «Зенита».
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.
  • После июльской игры за Суперкубок России журналист Илья Казаков сказал, что Денисов закрыл Клаудиньо.
  • Затем «закрыть Клаудиньо» обещали другие футболисты. Это стало мемом.

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Источник: телеграм-канал Даниила Денисова
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (4)
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SLADE2019
1664181996
Клаудиньо закрывал ты хреново, значит и тг-канал у тебя соответствующий будет. Постеснялся бы подобный текст выводить, кривоногий ты наш.
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alefreddy
1664183203
что то не получилось его закрыть так что надо усердно трудиться а не языком чесать
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paracetamol
1664183327
Денисов, это кто такой? Первый раз слышу. А Клаудиньо - олимпийский чемпион и возит этого недотепу как шавку!
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JTherry
1664183330
"остроумно" начал про Клаудиньо, но "главное - нАчать", как говорил Горбачев...)
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