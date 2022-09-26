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    Денисов из «Спартака» завел телеграм-канал и пошутил про Клаудиньо в первом посте

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов решил вести личный телеграм-канал.

    В воскресенье 19-летний футболист опубликовал первый пост.

    «Всем привет! Я игрок «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Денисов.

    На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть. И пусть это будет тг-канал.

    Понимаю, что возможно сейчас не время для активности в сети, но мне все равно кажется, что общаться, поддерживать и слышать друг друга важно всегда.

    Хочу быть в контакте с вами: читать комментарии, мнения, рассказывать о себе и футболе. Ну что, поехали?» – написал хавбек.

    • Денисов до 2019 года был в академии «Зенита».
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • После июльской игры за Суперкубок России журналист Илья Казаков сказал, что Денисов закрыл Клаудиньо.
    • Затем «закрыть Клаудиньо» обещали другие футболисты. Это стало мемом.

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    Источник: телеграм-канал Даниила Денисова

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25712

      JTherry 39 минут назад

      "остроумно" начал про Клаудиньо, но "главное - нАчать", как говорил Горбачев...)

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      Рейтинг: +17123

      paracetamol 39 минут назад

      Денисов, это кто такой? Первый раз слышу. А Клаудиньо - олимпийский чемпион и возит этого недотепу как шавку!

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      Рейтинг: +1520

      alefreddy 41 минуту назад

      что то не получилось его закрыть так что надо усердно трудиться а не языком чесать

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      Рейтинг: +623

      SLADE2019 1 час назад

      Клаудиньо закрывал ты хреново, значит и тг-канал у тебя соответствующий будет. Постеснялся бы подобный текст выводить, кривоногий ты наш.

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