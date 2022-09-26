Денисов из «Спартака» завел телеграм-канал и пошутил про Клаудиньо в первом посте

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов решил вести личный телеграм-канал.
В воскресенье 19-летний футболист опубликовал первый пост.
«Всем привет! Я игрок «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Денисов.
На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть. И пусть это будет тг-канал.
Понимаю, что возможно сейчас не время для активности в сети, но мне все равно кажется, что общаться, поддерживать и слышать друг друга важно всегда.
Хочу быть в контакте с вами: читать комментарии, мнения, рассказывать о себе и футболе. Ну что, поехали?» – написал хавбек.
- Денисов до 2019 года был в академии «Зенита».
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 матчах.
- После июльской игры за Суперкубок России журналист Илья Казаков сказал, что Денисов закрыл Клаудиньо.
- Затем «закрыть Клаудиньо» обещали другие футболисты. Это стало мемом.
Источник: телеграм-канал Даниила Денисова