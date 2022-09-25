«Одно дело рассказывать о футболе на «Доме-2», другое – реальность». Канчельскис – о Писареве в «Химках»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал вчерашнее выступление Александра Мостового, который назвал тренера сборной России Николая Писарева аферистом.

«Да никакой это не конфликт. У каждого свое мнение. Я тоже высказывался о Писареве. Человек приходит из пляжного футбола в команду РПЛ. Предложу «Химкам» перейти в пляжный футбол, может, тогда они выиграют что-то. Если Мостовой считает его жуликом, это его право.

Писарев всегда был вторым и вдруг в «Химках» – нонсенс! Согласен с Мостовым. Когда они приходят на «Дом-2», под которым я подразумеваю один федеральный спортивный канал, и рассказывают, как играть в футбол – это одно. А когда сталкиваешься с реальностью – другое», – сказал Канчельскис.