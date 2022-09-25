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  • «Одно дело рассказывать о футболе на «Доме-2», другое – реальность». Канчельскис – о Писареве в «Химках»

«Одно дело рассказывать о футболе на «Доме-2», другое – реальность». Канчельскис – о Писареве в «Химках»

25 сентября 2022, 19:28
1

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал вчерашнее выступление Александра Мостового, который назвал тренера сборной России Николая Писарева аферистом.

«Да никакой это не конфликт. У каждого свое мнение. Я тоже высказывался о Писареве. Человек приходит из пляжного футбола в команду РПЛ. Предложу «Химкам» перейти в пляжный футбол, может, тогда они выиграют что-то. Если Мостовой считает его жуликом, это его право.

Писарев всегда был вторым и вдруг в «Химках» – нонсенс! Согласен с Мостовым. Когда они приходят на «Дом-2», под которым я подразумеваю один федеральный спортивный канал, и рассказывают, как играть в футбол – это одно. А когда сталкиваешься с реальностью – другое», – сказал Канчельскис.

  • Писарев проработал в «Химках» меньше месяца.
  • Тренер продолжает работать в штабе сборной России.
  • Писарев ранее ответил Мостовому.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Химки Россия Канчельскис Андрей Писарев Николай
Комментарии (1)
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SLADE2019
1664176603
Насчет Дом-2 неплохо сказано. Честно сказать, не слышал о каком наименовании канала. Довольно точное определение.
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