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    «Одно дело рассказывать о футболе на «Доме-2», другое – реальность». Канчельскис – о Писареве в «Химках»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал вчерашнее выступление Александра Мостового, который назвал тренера сборной России Николая Писарева аферистом.

    «Да никакой это не конфликт. У каждого свое мнение. Я тоже высказывался о Писареве. Человек приходит из пляжного футбола в команду РПЛ. Предложу «Химкам» перейти в пляжный футбол, может, тогда они выиграют что-то. Если Мостовой считает его жуликом, это его право.

    Писарев всегда был вторым и вдруг в «Химках» – нонсенс! Согласен с Мостовым. Когда они приходят на «Дом-2», под которым я подразумеваю один федеральный спортивный канал, и рассказывают, как играть в футбол – это одно. А когда сталкиваешься с реальностью – другое», – сказал Канчельскис.

    • Писарев проработал в «Химках» меньше месяца.
    • Тренер продолжает работать в штабе сборной России.
    • Писарев ранее ответил Мостовому.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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