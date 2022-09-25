Писарев ответил на слова Мостового, который назвал его аферистом

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны Александра Мостового. Тот назвал Писарева аферистом.

– Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика?

– Он сказал, что вы пришли в «Химки», и вас сразу убрали.

–Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду.

– Как бы вы его охарактеризовали?

– Эксперт. Болельщик. Все.

– Не ожидали, что он так лепит?

– Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю, из-за чего.

– Что скажете при встрече?

– Я его не встречу. У нас разные пути.