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    Писарев ответил на слова Мостового, который назвал его аферистом

    Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны Александра Мостового. Тот назвал Писарева аферистом.

    – Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика?

    – Он сказал, что вы пришли в «Химки», и вас сразу убрали.

    –Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду.

    – Как бы вы его охарактеризовали?

    – Эксперт. Болельщик. Все.

    – Не ожидали, что он так лепит?

    – Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю, из-за чего.

    – Что скажете при встрече?

    – Я его не встречу. У нас разные пути.

    • Писарева в августе назначили в «Химки», а в сентябре уволили.
    • Мостовой сейчас тренирует в Медиалиге.
    • Оба игрока выступали за «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +301

      rac531 1 час назад

      Аферист - он и в сборной аферист)
      Средний футболер, никакущий тренер, а надо же бюджет сборной осваивает с сотоварищами)))

      0
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      Рейтинг: +7505

      nik55 > rac531 1 час назад

      ты в сравнении с ним 0

      2
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      Рейтинг: +301

      rac531 > nik55 1 час назад

      Почему так решил?
      У меня, между прочим, более 60 печатных трудов, из которых около 40 переведены на иностранные языки (английский, немецкий, венгерский, словацкий и т.д.)
      А также несколько бестселлеров по экономике и финансам, общим тиражом более 180 тысяч экземпляров)
      Так что, кто НОЛЬ, подумай еще разок)

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      Рейтинг: +461

      кaстрюлька > rac531 1 час назад

      Такие днища, как ты, угробили сначала СССР, а сейчас продолжают гробить Россию.
      Здоровая конкуренция, да ? Рынок сам всё отрегулирует, да ?
      А иностранные ТНК тем временем работали и работают исключительно по лекалам плановой экономики так ненавистного тебе СССР. Застрелись экономист, предварительно спустив свои никчёмные писульки в унитаз

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      Рейтинг: +2052

      моэм 2 часа назад

      Я видел Мостового , Писарева и Карпина месте в пансионате , ходили втроём чуть не в обнимку , что и неудивительно , вместе играли , водку пьянствовали ... жаль что на старости лет начали песком в глаза кидаться друг дружке .

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