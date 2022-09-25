Писарев ответил на слова Мостового, который назвал его аферистом

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны Александра Мостового. Тот назвал Писарева аферистом.
– Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика?
– Он сказал, что вы пришли в «Химки», и вас сразу убрали.
–Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду.
– Как бы вы его охарактеризовали?
– Эксперт. Болельщик. Все.
– Не ожидали, что он так лепит?
– Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю, из-за чего.
– Что скажете при встрече?
– Я его не встречу. У нас разные пути.
- Писарева в августе назначили в «Химки», а в сентябре уволили.
- Мостовой сейчас тренирует в Медиалиге.
- Оба игрока выступали за «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»