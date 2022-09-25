Осинькин: «Ни с кем из «Спартака» не общался. «Крылья» тоже большой клуб»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес к себе со стороны «Спартака», о котором сообщалось в первом полугодии.

— Были разговоры о том, что вы можете возглавить «Спартак». С вами связывались?

— Никаких конкретных разговоров не было. Иногда даже не понимаешь, насколько реальны эти разговоры. Или это все выдумки прессы в том числе. Ни с одним человеком из «Спартака» я не общался. Я тренер «Крыльев Советов». У нас тоже большой клуб.