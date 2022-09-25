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    Осинькин: «Ни с кем из «Спартака» не общался. «Крылья» тоже большой клуб»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес к себе со стороны «Спартака», о котором сообщалось в первом полугодии.

    — Были разговоры о том, что вы можете возглавить «Спартак». С вами связывались?

    — Никаких конкретных разговоров не было. Иногда даже не понимаешь, насколько реальны эти разговоры. Или это все выдумки прессы в том числе. Ни с одним человеком из «Спартака» я не общался. Я тренер «Крыльев Советов». У нас тоже большой клуб.

    • Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.
    • Он вернул самарцев в РПЛ.
    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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