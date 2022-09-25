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    Желудков: «Зенит» даже не смотрит на местных ребят. Легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке»

    Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков пожурил клуб за недостаточное внимание местным воспитанникам.

    «Появятся ли в «Зените» ещe свои воспитанники? Думаю, нет. А «Зениту» этого не надо, на местных ребят там даже не смотрят. Им легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке. И ведь иностранцы, пока нас не турнули из Европы, там ничего не показывали, ни разу за три года не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов.

    При этом вижу по первенству Санкт-Петербурга, что талантливые ребята есть, однако на них, повторюсь, не обращают внимания. Во многих командах играют местные ребята, а чтобы попасть в «Зенит» из академии, надо, наверное, быть Андреем Аршавиным. Такие, впрочем, рождаются раз в сто лет», – сказал Желудков.

    • Желудков брал с «Зенитом» чемпионат СССР.
    • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.
    • В случае чемпионства в этом сезоне «Зенит» получит 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11467

      Алексей З 1 час назад

      Или развитие , или титулы.
      Миллер решает так как есть.

      0
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      Рейтинг: +849

      шахта Заполярная 1 час назад

      Это будет до тех пор, пока есть народные, халявные деньги.

      2
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      Рейтинг: +5838

      Беспонтий 2 часа назад

      поверьте Юра
      с уважением
      важны сегодня слава и почёт
      а завтра хоть Après nous le déluge
      да лишь бы выиграть сражение

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      Рейтинг: +17224

      Cleaner 2 часа назад

      Легионеры делают результат. Цель Зенита - чемпионство. Судя по результатам последних лет, подход Зенита к комплектованию состава на 100% оправдан. Что бы там ни говорил Желудков.

      0
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      Рейтинг: +4830

      PAREVG. > Cleaner 1 час назад

      То есть, вместо того, чтобы гордится тем что в соседнем дворе вырос и живет игрок Зенита, вы радуетесь тому, что мартыхаи выигрывают блестючие медальки?
      А я в свое время, гордился тем, что в нашем поселке вырос игрок сборной СССР Виктор Колотов!!! И несмотря на разницу в возрасте, был лично с ним знаком. Это сейчас 4 года - ничто, а в школьные годы - пропасть...

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      Рейтинг: +568

      gunstilzit > PAREVG. 38 минут назад

      Тебе что 69 лет?
      Офигеть!

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