Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Желудков: «Зенит» даже не смотрит на местных ребят. Легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке»

Желудков: «Зенит» даже не смотрит на местных ребят. Легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке»

25 сентября 2022, 16:55
23

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков пожурил клуб за недостаточное внимание местным воспитанникам.

«Появятся ли в «Зените» ещe свои воспитанники? Думаю, нет. А «Зениту» этого не надо, на местных ребят там даже не смотрят. Им легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке. И ведь иностранцы, пока нас не турнули из Европы, там ничего не показывали, ни разу за три года не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов.

При этом вижу по первенству Санкт-Петербурга, что талантливые ребята есть, однако на них, повторюсь, не обращают внимания. Во многих командах играют местные ребята, а чтобы попасть в «Зенит» из академии, надо, наверное, быть Андреем Аршавиным. Такие, впрочем, рождаются раз в сто лет», – сказал Желудков.

  • Желудков брал с «Зенитом» чемпионат СССР.
  • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.
  • В случае чемпионства в этом сезоне «Зенит» получит 2-ю звезду на логотип.

Еще по теме:
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит» 1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит» 1
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 5
Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1664115580
поверьте Юра с уважением важны сегодня слава и почёт а завтра хоть Après nous le déluge да лишь бы выиграть сражение
Ответить
шахта Заполярная
1664117908
Это будет до тех пор, пока есть народные, халявные деньги.
Ответить
NewLife
1664123925
Эти ребята показали по игре сборной, какие они талантливые.
Ответить
R_a_i_n
1664125726
Не любят Зенит у нас, не любят...
Ответить
neveldomha
1664129647
Уровень зенитовских иностранцев значительно выше наших ребят. Ну нет сегодня в Росии игрока уровня Барриоса, Дугласа, Клаудинио, Малкома., Вендела. А смотреть чемпионат без них, это как еда без соли.Вотт вам пример, молодёжь, растите, поднимайте свой уровень. Может и получатся из вас новые Мостовые, Кузяевы.....Уважаю Юрия, но он не прав. Мысли о прошлом.
Ответить
paracetamol
1664174188
Андрей Аршавин сейчас в Зенит бы не попал. На него не обратили бы внимание.
Ответить
Главные новости
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
5
Все новости
Все новости
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
4
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
2
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+