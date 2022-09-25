Желудков: «Зенит» даже не смотрит на местных ребят. Легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков пожурил клуб за недостаточное внимание местным воспитанникам.
«Появятся ли в «Зените» ещe свои воспитанники? Думаю, нет. А «Зениту» этого не надо, на местных ребят там даже не смотрят. Им легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке. И ведь иностранцы, пока нас не турнули из Европы, там ничего не показывали, ни разу за три года не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов.
При этом вижу по первенству Санкт-Петербурга, что талантливые ребята есть, однако на них, повторюсь, не обращают внимания. Во многих командах играют местные ребята, а чтобы попасть в «Зенит» из академии, надо, наверное, быть Андреем Аршавиным. Такие, впрочем, рождаются раз в сто лет», – сказал Желудков.
- Желудков брал с «Зенитом» чемпионат СССР.
- «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.
- В случае чемпионства в этом сезоне «Зенит» получит 2-ю звезду на логотип.
Источник: Bobsoccer