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    Желудков назвал лучшего игрока «Зенита»

    Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что полузащитник Андрей Мостовой сейчас лучший в команде.

    – Что, на ваш взгляд, происходит с Клаудиньо? После травмы он никак не может найти себя, а место в основном составе прочно занял Андрей Мостовой.

    – Мостовой – лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный – до свидания!

    • Желудков брал с «Зенитом» чемпионат СССР.
    • 24-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Мостового 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2320

      fakeid 8 минут назад

      у хряков изрядно подгорает от того, что за 10 месяцев мостовой им 4 мяча вкатил. гы-гы!

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