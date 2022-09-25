Желудков назвал лучшего игрока «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что полузащитник Андрей Мостовой сейчас лучший в команде.
– Что, на ваш взгляд, происходит с Клаудиньо? После травмы он никак не может найти себя, а место в основном составе прочно занял Андрей Мостовой.
– Мостовой – лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный – до свидания!
- Желудков брал с «Зенитом» чемпионат СССР.
- 24-летний Мостовой стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Мостового 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
Источник: Bobsoccer