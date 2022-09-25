Желудков назвал лучшего игрока «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что полузащитник Андрей Мостовой сейчас лучший в команде.

– Что, на ваш взгляд, происходит с Клаудиньо? После травмы он никак не может найти себя, а место в основном составе прочно занял Андрей Мостовой.

– Мостовой – лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный – до свидания!