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    Круговой: «Мысли только о футболе. Стараюсь не обращать внимания на все события»

    Защитник сборной России и «Зенита» Данил Круговой заверил, что сконцентрирован на футболе.

    «Как находить мотивацию? Какие возможности сейчас есть, так и находим.

    Хорошо, что появился вариант сыграть товарищеский матч с Киргизией (2:1). Думаю, в ноябре в следующий раз, сыграем ещe с кем-нибудь.

    Мысли сейчас только о футболе. Стараюсь не обращать внимания на все события», – сказал Круговой.

    • Для Кругового матч в Бишкеке стал дебютным за сборную.
    • 24-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Кругового 7 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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