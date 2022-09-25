Круговой: «Мысли только о футболе. Стараюсь не обращать внимания на все события»

Защитник сборной России и «Зенита» Данил Круговой заверил, что сконцентрирован на футболе.

«Как находить мотивацию? Какие возможности сейчас есть, так и находим.

Хорошо, что появился вариант сыграть товарищеский матч с Киргизией (2:1). Думаю, в ноябре в следующий раз, сыграем ещe с кем-нибудь.

Мысли сейчас только о футболе. Стараюсь не обращать внимания на все события», – сказал Круговой.