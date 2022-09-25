Баринов: «В Киргизии народ поддерживает игроков, а в России из-за Fan ID – нет»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о фанатах после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

«Поддержка трибун – супер. Давно не играл с такой поддержкой, особенно с учeтом Fan ID. На «Локомотив» немного болельщиков ходит, но всe равно… Здесь поддерживает народ, а в России из-за Fan ID – нет», – сказал игрок.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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