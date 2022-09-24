19-летний Коваленко объяснил, почему выбрал сборную России вместо Армении

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко ответил на вопросы о своем спортивном гражданстве.

19-летнему футболисту предлагали выступать за сборную Армении, однако он выбрал Россию.

– Осинькин рассказывал, что ты мог оказаться в сборной Армении. Как сегодня выглядит эта ситуация?

– Если я нахожусь в расположении российской команды, то буду тут. Время для выбора еще есть, но менять ничего не собираюсь.

– Сазонов из «Динамо» остановился на Грузии...

– Это его выбор и его семьи. Я советовался со своей семьей, мы решили, что играть за Россию будет лучше для всех.

– Армянская сторона сильно обхаживала?

– После юношеской сборной начали поддерживать со мной связь. С моей стороны сегодня не очень красиво было бы сделать выбор не в пользу российской сборной.

– Ты выбираешь сборную России, которая неизвестно когда сможет принимать участие в международных матчах, тогда как в Армении у тебя был бы шанс поиграть в Лиге наций, в отборе к чемпионату Европы.

– Надеюсь, что скоро все эти санкции с российского футбола будут сняты и все будет хорошо. Верю, что впереди нас ждет светлое будущее.

Очень обидно было читать новость, что нас исключили из квалификации чемпионата Европы. Моя мечта сыграть на Евро и чемпионате мира!

Уверен, все ребята в сборной расстроились, что останутся без еще одного турнира.