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    19-летний Коваленко объяснил, почему выбрал сборную России вместо Армении

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко ответил на вопросы о своем спортивном гражданстве.

    19-летнему футболисту предлагали выступать за сборную Армении, однако он выбрал Россию.

    – Осинькин рассказывал, что ты мог оказаться в сборной Армении. Как сегодня выглядит эта ситуация?

    – Если я нахожусь в расположении российской команды, то буду тут. Время для выбора еще есть, но менять ничего не собираюсь.

    – Сазонов из «Динамо» остановился на Грузии...

    – Это его выбор и его семьи. Я советовался со своей семьей, мы решили, что играть за Россию будет лучше для всех.

    – Армянская сторона сильно обхаживала?

    – После юношеской сборной начали поддерживать со мной связь. С моей стороны сегодня не очень красиво было бы сделать выбор не в пользу российской сборной.

    – Ты выбираешь сборную России, которая неизвестно когда сможет принимать участие в международных матчах, тогда как в Армении у тебя был бы шанс поиграть в Лиге наций, в отборе к чемпионату Европы.

    – Надеюсь, что скоро все эти санкции с российского футбола будут сняты и все будет хорошо. Верю, что впереди нас ждет светлое будущее.

    Очень обидно было читать новость, что нас исключили из квалификации чемпионата Европы. Моя мечта сыграть на Евро и чемпионате мира!

    Уверен, все ребята в сборной расстроились, что останутся без еще одного турнира.

    • Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Его мать – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.

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    Источник: «Матч ТВ»

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