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  • 19-летний Коваленко объяснил, почему выбрал сборную России вместо Армении

19-летний Коваленко объяснил, почему выбрал сборную России вместо Армении

24 сентября 2022, 15:21
3

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко ответил на вопросы о своем спортивном гражданстве.

19-летнему футболисту предлагали выступать за сборную Армении, однако он выбрал Россию.

– Осинькин рассказывал, что ты мог оказаться в сборной Армении. Как сегодня выглядит эта ситуация?

– Если я нахожусь в расположении российской команды, то буду тут. Время для выбора еще есть, но менять ничего не собираюсь.

– Сазонов из «Динамо» остановился на Грузии...

– Это его выбор и его семьи. Я советовался со своей семьей, мы решили, что играть за Россию будет лучше для всех.

– Армянская сторона сильно обхаживала?

– После юношеской сборной начали поддерживать со мной связь. С моей стороны сегодня не очень красиво было бы сделать выбор не в пользу российской сборной.

– Ты выбираешь сборную России, которая неизвестно когда сможет принимать участие в международных матчах, тогда как в Армении у тебя был бы шанс поиграть в Лиге наций, в отборе к чемпионату Европы.

– Надеюсь, что скоро все эти санкции с российского футбола будут сняты и все будет хорошо. Верю, что впереди нас ждет светлое будущее.

Очень обидно было читать новость, что нас исключили из квалификации чемпионата Европы. Моя мечта сыграть на Евро и чемпионате мира!

Уверен, все ребята в сборной расстроились, что останутся без еще одного турнира.

  • Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
  • Его мать – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Россия Армения Коваленко Александр
Комментарии (3)
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Эном айс
1664024228
Есть юноши в русских селеньях..
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Красногвардейчик
1664024720
Вот на таких как Сашка, и должна держаться Россия!!!!
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ВетеR
1664024937
потому что дурачок ((
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