19-летний Коваленко объяснил, почему выбрал сборную России вместо Армении

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко ответил на вопросы о своем спортивном гражданстве.
19-летнему футболисту предлагали выступать за сборную Армении, однако он выбрал Россию.
– Осинькин рассказывал, что ты мог оказаться в сборной Армении. Как сегодня выглядит эта ситуация?
– Если я нахожусь в расположении российской команды, то буду тут. Время для выбора еще есть, но менять ничего не собираюсь.
– Сазонов из «Динамо» остановился на Грузии...
– Это его выбор и его семьи. Я советовался со своей семьей, мы решили, что играть за Россию будет лучше для всех.
– Армянская сторона сильно обхаживала?
– После юношеской сборной начали поддерживать со мной связь. С моей стороны сегодня не очень красиво было бы сделать выбор не в пользу российской сборной.
– Ты выбираешь сборную России, которая неизвестно когда сможет принимать участие в международных матчах, тогда как в Армении у тебя был бы шанс поиграть в Лиге наций, в отборе к чемпионату Европы.
– Надеюсь, что скоро все эти санкции с российского футбола будут сняты и все будет хорошо. Верю, что впереди нас ждет светлое будущее.
Очень обидно было читать новость, что нас исключили из квалификации чемпионата Европы. Моя мечта сыграть на Евро и чемпионате мира!
Уверен, все ребята в сборной расстроились, что останутся без еще одного турнира.
- Коваленко вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
- Его мать – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.