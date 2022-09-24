Где смотреть Киргизия – Россия: во сколько прямая трансляция матча, 24 сентября

В Бишкеке состоится товарищеская встреча между сборными Киргизии и России.
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- Игра пройдет в субботу, 24 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова.
- Начало – в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Россия
- Матч покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ставки на матч Киргизия – Россия
- Победа Киргизии – 11.00
- Ничья – 6.20
- Победа России – 1.27
Источник: «Бомбардир»