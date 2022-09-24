Где смотреть Киргизия – Россия: во сколько прямая трансляция матча, 24 сентября

В Бишкеке состоится товарищеская встреча между сборными Киргизии и России.

Регистрируйся и получай до 10000 рублей

Игра пройдет в субботу, 24 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова.

Начало – в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Россия

Матч покажет телеканал «Матч ТВ».

Также «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ставки на матч Киргизия – Россия

Коэффициенты: