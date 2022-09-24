«Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?». Колосков – о смене гражданства игрока «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сообщалось, что ФИФА разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.

«Захарян уже заигран за сборную России, за Армению играть он не сможет. Так что это все пустая болтовня, рассчитанная на наивных людей, которые не читают газет и ничего не понимают.

ФИФА никакое исключение делать не будет. Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала для него исключение?

Они даже для Месси исключений не делают, для других тем более. Так что все это глупые и бессмысленные разговоры», – сказал Колосков.