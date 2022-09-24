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  • «Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?». Колосков – о смене гражданства игрока «Динамо»

«Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?». Колосков – о смене гражданства игрока «Динамо»

24 сентября 2022, 09:58
10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сообщалось, что ФИФА разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.

«Захарян уже заигран за сборную России, за Армению играть он не сможет. Так что это все пустая болтовня, рассчитанная на наивных людей, которые не читают газет и ничего не понимают.

ФИФА никакое исключение делать не будет. Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала для него исключение?

Они даже для Месси исключений не делают, для других тем более. Так что все это глупые и бессмысленные разговоры», – сказал Колосков.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Армения Россия Захарян Арсен
Комментарии (10)
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Maksim Lagerev
1664007229
Он игрок сборной России, а нам насолить хотят сейчас все
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SLADE2019
1664007269
Здесь не в одном Захаряне дело. Мне кажется, что всем российским игрокам предоставят возможность смены гражданства.
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BRO_football
1664009125
Кто такой Захарян? Всего лишь молодой талант сборной России. Когда-то в возможность приостановки контракта легионеров с российскими клубами никто не верил, и в отстранение России от европейских чемпионатов не верили. А это в итоге произошло. Колосков ещё не понял, что УЕФА вертит на одном месте все футбольные правила и регламенты, лишь для того чтобы сделать России хуже. Так же и с Захаряном. Сделают для него исключение, уедет он в Челси и в Россию не вернётся.
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Axe111
1664012659
Да и ты кто такой,дядя
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Давид59
1664012685
УЕФА по идее не должна этого делать. Но по идее то, что творится у нас тоже немыслимо.
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ВетеR
1664014329
а Колосков это кто ?
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AtticusFinch1
1664019935
Походу скоро повестку ему вышлют
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aldo conte
1664067278
Со стороны ФИФА это будет акт гуманизма, т.к. неизвестно сколько лет Россия будет вне мирового футбола - 3 года, 5 или 10 лет. Чтобы не губить карьеру молодому таланту чиновники ФИФА могут пойти в виде исключения на изменение регламента. А Колосков рассуждает, как российский чиновник, для которого люди - мусор, средство решать их чиновничьи проблема - "престиж" России, чтобы другим неповадно было и т.д. и т.п.
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neim
1664071614
Чтобы нагадить России, продажные чиновники мирового и европейского футбола, готовы на любые политические провокации. Они и в жопу свою России дадут, лишь бы потом обвинить ее в сексуальных домогательствах ))).
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