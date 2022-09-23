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    В ФИФА отреагировали на информацию о возможном переходе Захаряна в сборную Армении

    Пресс-служба ФИФА дала комментарий по поводу возможной смены спортивного гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Сообщалось, что Международная федерация футбола разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.

    «Есть определeнные правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства.

    В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную», – сообщили в ФИФА.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1416

      jek718875 1 час назад

      Здесь от не него толку нет,и там не будет

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