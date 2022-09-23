В ФИФА отреагировали на информацию о возможном переходе Захаряна в сборную Армении

Пресс-служба ФИФА дала комментарий по поводу возможной смены спортивного гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сообщалось, что Международная федерация футбола разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.

«Есть определeнные правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства.

В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную», – сообщили в ФИФА.