В ФИФА отреагировали на информацию о возможном переходе Захаряна в сборную Армении

Пресс-служба ФИФА дала комментарий по поводу возможной смены спортивного гражданства полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Сообщалось, что Международная федерация футбола разрешит игроку выступать за сборную Армении, несмотря на наличие матчей в составе сборной России.
«Есть определeнные правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства.
В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную», – сообщили в ФИФА.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.
Источник: «Чемпионат»