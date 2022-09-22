Тренер «Крыльев» Осинькин отреагировал на решение не брать Ломаева на матч Киргизия – Россия

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал то, что вратаря самарской команды Ивана Ломаева не взяли на товарищескую встречу между сборными Киргизии и России.

«Ломаев возвращается в расположение «Крыльев». Я считаю, что он получил определeнный опыт в сборной. Я, как тренер, только доволен.

Ломаев вернeтся в расположение «Крыльев» завтра днeм. Глушенков, Ежов и Коваленко летят в Киргизию. У меня есть информация только по Ломаеву», – сказал Осинькин.