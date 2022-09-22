Карпин рассказал, нет ли у него опасений продолжать тренировать сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своем будущем.
«Нет ли у меня опасений на фоне последних событий, что надо продолжать работать в сборной? Ничего же не поменялось за последние четыре дня.
Да, мы узнали, что сборной России не будет на жеребьeвке Евро-2024. Но две недели назад всe это и предполагали», – сказал Карпин.
- Ранее Россия была отстранена от Лиги наций и стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
- 24 сентября команда Карпина сыграет в Бишкеке с Киргизией.
- В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
Источник: «Чемпионат»