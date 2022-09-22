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    Карпин рассказал, нет ли у него опасений продолжать тренировать сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своем будущем.

    «Нет ли у меня опасений на фоне последних событий, что надо продолжать работать в сборной? Ничего же не поменялось за последние четыре дня.

    Да, мы узнали, что сборной России не будет на жеребьeвке Евро-2024. Но две недели назад всe это и предполагали», – сказал Карпин.

    • Ранее Россия была отстранена от Лиги наций и стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
    • 24 сентября команда Карпина сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.

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    Источник: «Чемпионат»

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