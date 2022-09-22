Карпин рассказал, нет ли у него опасений продолжать тренировать сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своем будущем.

«Нет ли у меня опасений на фоне последних событий, что надо продолжать работать в сборной? Ничего же не поменялось за последние четыре дня.

Да, мы узнали, что сборной России не будет на жеребьeвке Евро-2024. Но две недели назад всe это и предполагали», – сказал Карпин.