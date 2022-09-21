Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Якубко: «Дзюба может забить в Турции десять голов за сезон»

    Бывший форвард «Динамо» и других клубов РПЛ Мартин Якубко поделился ожиданиями от игры нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в Турции.

    «У Дзюбы очень большой потенциал, но он все-таки переехал в другую страну, в новую команду. Ему нужно немного времени на акклиматизацию, адаптацию. Думаю, он еще может заиграть, у него очень сильный характер. Он еще покажет себя в Турции.

    Сколько он может забить? Надо смотреть, как он сыграется с партнером, как тренер выстроит тактику. Если он будет стабильно выходить на поле в основном составе и будет в порядке, думаю, десять мячей за сезон вполне может забить», – сказал Якубко.

    • Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
    • В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.
    • «Адана Демирспор» лидирует в чемпионате Турции.

    Новости по теме
    «Волноваться не о чем. Глядишь, чемпионом Турции станет». Селюк – о Дзюбе
    Яровинский рассказал, какую зарплату Дзюба получал бы в «Рубине» 3
    Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную: «Я не смотрел ни одного его матча в Турции» 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:02
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11