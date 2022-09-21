Якубко: «Дзюба может забить в Турции десять голов за сезон»

Бывший форвард «Динамо» и других клубов РПЛ Мартин Якубко поделился ожиданиями от игры нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в Турции.

«У Дзюбы очень большой потенциал, но он все-таки переехал в другую страну, в новую команду. Ему нужно немного времени на акклиматизацию, адаптацию. Думаю, он еще может заиграть, у него очень сильный характер. Он еще покажет себя в Турции.

Сколько он может забить? Надо смотреть, как он сыграется с партнером, как тренер выстроит тактику. Если он будет стабильно выходить на поле в основном составе и будет в порядке, думаю, десять мячей за сезон вполне может забить», – сказал Якубко.