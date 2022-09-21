«Целое поколение может остаться без крупных турниров. Жалко ребят». Самедов – об отстранении России от Евро-2024

Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал отстранение национально команды от отбора к Евро-2024.

«Ну что тут сказать. Грустно это... Жалко ребят, болельщиков, вообще всех, что еще один большой турнир пройдет без нас. Я не знаю, вообще стоит ли чисто теоретически смотреть в сторону других конфедераций. Это не такой простой процесс.

Тут можно сказать только одно: жалко ребят. У них была возможность сыграть на чемпионате мира и не сыграют на чемпионате Европы. Целое поколение может остаться без крупных турниров. Это очень печально», — сказал Самедов.