Михаил Кержаков: «Думаю, игры с Боснией не будет. Это их право»

Вратарь сборной России Михаил Кержаков считает, что матч против Боснии и Герцеговины не состоится.
- Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- УЕФА одобрил его проведение.
- Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.
— Бойкот боснийцев? А чего тут обсуждать? Мне кажется, игры с ними не будет. Это их право. Смена режима питания? Адаптации в сборной не было. Здесь, единственное, десертов нет. В «Зените» есть.
— Как сохранить голову в текущей ситуации?
— Никак. Нужно продолжать работать.
Источник: «Спорт-Экспресс»