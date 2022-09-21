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    Михаил Кержаков: «Думаю, игры с Боснией не будет. Это их право»

    Вратарь сборной России Михаил Кержаков считает, что матч против Боснии и Герцеговины не состоится.

    • Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

    — Бойкот боснийцев? А чего тут обсуждать? Мне кажется, игры с ними не будет. Это их право. Смена режима питания? Адаптации в сборной не было. Здесь, единственное, десертов нет. В «Зените» есть.

    — Как сохранить голову в текущей ситуации?

    — Никак. Нужно продолжать работать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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